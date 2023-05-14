14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

Власти ЯНАО два года искали директора департамента. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
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Судебное заседание. Курган, депутат, совещание, чиновник, заседание, руки, мужские руки
Евгений Жирнель стал руководителем департамента госзаказа Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Два года возглавлявший департамент госзаказа ЯНАО Сергей Побережный не смог сохранить за собой пост. Временного директора сменил экс-глава центра «Мой бизнес» Евгений Жирнель, сообщил URA.RU источник в правительстве.

«Жирнель возглавит департамент госзаказа», — сообщил инсайдер. По информации собеседника агентства, выбор пал на Жирнеля, поскольку он показал себя хорошим экономистом: при его руководстве «Мой бизнес» удачно реализовал меры поддержки для предпринимателей.

Два года обязанности директора департамента исполнял первый заместитель Сергей Побережный. По словам инсайдера, он не захотел возглавлять хлопотный департамент и решил остаться в должности первого замдиректора.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Артюхов должен был назначить Побережного директором департамента госзаказа, однако промедление якобы было связано с тем, что чиновник не устраивал губернатора в этой должности. При этом конкурс на кадровый резерв проходил неоднократно, но никто из финалистов пост начальника не получил.

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Два года возглавлявший департамент госзаказа ЯНАО Сергей Побережный не смог сохранить за собой пост. Временного директора сменил экс-глава центра «Мой бизнес» Евгений Жирнель, сообщил URA.RU источник в правительстве. «Жирнель возглавит департамент госзаказа», — сообщил инсайдер. По информации собеседника агентства, выбор пал на Жирнеля, поскольку он показал себя хорошим экономистом: при его руководстве «Мой бизнес» удачно реализовал меры поддержки для предпринимателей. Два года обязанности директора департамента исполнял первый заместитель Сергей Побережный. По словам инсайдера, он не захотел возглавлять хлопотный департамент и решил остаться в должности первого замдиректора. В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее источники URA.RU сообщали, что Артюхов должен был назначить Побережного директором департамента госзаказа, однако промедление якобы было связано с тем, что чиновник не устраивал губернатора в этой должности. При этом конкурс на кадровый резерв проходил неоднократно, но никто из финалистов пост начальника не получил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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