Евгений Жирнель стал руководителем департамента госзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Два года возглавлявший департамент госзаказа ЯНАО Сергей Побережный не смог сохранить за собой пост. Временного директора сменил экс-глава центра «Мой бизнес» Евгений Жирнель, сообщил URA.RU источник в правительстве.

«Жирнель возглавит департамент госзаказа», — сообщил инсайдер. По информации собеседника агентства, выбор пал на Жирнеля, поскольку он показал себя хорошим экономистом: при его руководстве «Мой бизнес» удачно реализовал меры поддержки для предпринимателей.

Два года обязанности директора департамента исполнял первый заместитель Сергей Побережный. По словам инсайдера, он не захотел возглавлять хлопотный департамент и решил остаться в должности первого замдиректора.

В правительство ЯНАО агентство направило запрос с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее источники URA.RU сообщали, что Артюхов должен был назначить Побережного директором департамента госзаказа, однако промедление якобы было связано с тем, что чиновник не устраивал губернатора в этой должности. При этом конкурс на кадровый резерв проходил неоднократно, но никто из финалистов пост начальника не получил.