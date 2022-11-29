Власти не спешат назначить директора департамента госзаказа Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов решил повременить с назначением директора в департаменте госзаказа. Об этом URA.RU сообщил источник в правительстве.

«В современных меняющихся условиях и вызовах, связанных с закупками, обеспечением строек и других важных вопросов, глава региона решил еще подождать с окончательным назначением начальника в департаменте госзаказа, испытать, так сказать, по полной. Исполняющий обязанности директора Сергей Побережный справляется на данный момент неплохо», — сообщил агентству инсайдер.

Сергей Побережный почти два года исполняет обязанности главы ведомства. По словам источника в департаменте госзаказа, медлительность в выборе руководителя может быть связана с тем, что глава Ямала недоволен претендентами на должность. «Конкурс на кадровый резерв уже проходил, но из финалистов так никто должность начальника не получил. И Побережный, если бы полностью устраивал руководство в этой должности, давно бы уже „узаконил“ там свое нахождение», — отметил собеседник агентства. В правительстве ЯНАО информацию не подтвердили.

Ранее URA.RU сообщало, что Побережный временно возглавил департамент в январе 2021 года. Экс-глава ведомства Олег Клочков в правительстве ЯНАО руководителем проектного офиса.