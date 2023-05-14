Тюменцы останутся без горячей воды из-за европейских санкций

В Тюмени ожидают дефицита водонагревателей из-за ухода производителей в российского рынка

Вместо европейских водонагревателей тюменцам придется довольствоваться корейскими моделями Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Тюменцы не смогут приобрести водонагревательную технику из-за ухода европейских компаний с российского рынка в результате экономических санкций. О проблемах, которые могут возникнуть у жителей Тюменской области во время сезонного отключения горячей воды, рассказал URA.RU на правах анонимности работник одного из салонов, торгующих таким товаром.

«Очень поменялся рынок за последние полтора года, и многие самые популярные бренды просто исчезли с прилавков. Лучшей водонагревательной техникой всегда считались устройства из Германии, Италии, других европейских стран. А теперь тот же Bosch, AEG, Termex в магазинах не отыщешь. Есть корейские, турецкие устройства, но на них всегда был небольшой спрос из-за их меньшей надежности», — пояснил URA.RU источник.

По его словам, на дефицит повлиял так же высокий спрос из-за большой популярности индивидуального строительства. Владельцы частных домов и коттеджей часто вместо централизованного водоснабжения выбирают индивидуальные скважины, а воду греют при помощи котлов. «Очень высокий спрос в этом году, мы такого не ожидали и просто не успеваем с поставками», — добавил собеседник URA.RU.

Экономические санкции были введены США и странами ЕС в ответ на начало спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины в феврале 2022 года. Ранее агентство рассказало о графике отключения горячей воды в Тюмени. По данным АО «УСТЭК», опрессовки начнутся 15 мая и завершатся 27 августа.