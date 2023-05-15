В Кургане продолжают собирать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). К закупленных ранее гусеницам приобретены двигатели и аккумуляторы. Об этом автор идеи сообщил в социальных сетях.
«Купили электрические двигатели на три тысячи оборотов, аккумуляторы 12 вольт. Их примерно хватит на 6-7 часов работы. Это очень много. Сзади [робота] будет крепиться танковая мина, сверху еще свободно можно разместить два фугасных снаряда», — сказал конструктор на видео, опубликованном в группе «СВО Пересвет». Грузоподъемность гусеничного робота будет составит более 100 килограмм. Скорость — 20-25 километров в час.
Ранее URA.RU писало, что жители Кургана начали собирать робота для борьбы с натовскими танками Leopard и Abrams. По словам конструктора, он также может использоваться для разведки и разминирования. Комплектующие для наземного робота покупают на деньги благотворителей, которые хотят помочь военным из зоны спецоперации на Украине.
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