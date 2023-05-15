15 мая 2023

Курганцы купили двигатели для робота, который будет подрывать танки НАТО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Великобритании. stock, нато, танк, Leopard 2, Challenger 2, stock, Челленджер 2, Леопард 2
В Кургане продолжают собирать робота для борьбы с танками НАТО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Кургане продолжают собирать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). К закупленных ранее гусеницам приобретены двигатели и аккумуляторы. Об этом автор идеи сообщил в социальных сетях.

«Купили электрические двигатели на три тысячи оборотов, аккумуляторы 12 вольт. Их примерно хватит на 6-7 часов работы. Это очень много. Сзади [робота] будет крепиться танковая мина, сверху еще свободно можно разместить два фугасных снаряда», — сказал конструктор на видео, опубликованном в группе «СВО Пересвет». Грузоподъемность гусеничного робота будет составит более 100 килограмм. Скорость — 20-25 километров в час.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана начали собирать робота для борьбы с натовскими танками Leopard и Abrams. По словам конструктора, он также может использоваться для разведки и разминирования. Комплектующие для наземного робота покупают на деньги благотворителей, которые хотят помочь военным из зоны спецоперации на Украине.

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В Кургане продолжают собирать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). К закупленных ранее гусеницам приобретены двигатели и аккумуляторы. Об этом автор идеи сообщил в социальных сетях. «Купили электрические двигатели на три тысячи оборотов, аккумуляторы 12 вольт. Их примерно хватит на 6-7 часов работы. Это очень много. Сзади [робота] будет крепиться танковая мина, сверху еще свободно можно разместить два фугасных снаряда», — сказал конструктор на видео, опубликованном в группе «СВО Пересвет». Грузоподъемность гусеничного робота будет составит более 100 килограмм. Скорость — 20-25 километров в час. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана начали собирать робота для борьбы с натовскими танками Leopard и Abrams. По словам конструктора, он также может использоваться для разведки и разминирования. Комплектующие для наземного робота покупают на деньги благотворителей, которые хотят помочь военным из зоны спецоперации на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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