Курганцы купили двигатели для робота, который будет подрывать танки НАТО. Видео

16 мая 2023 в 09:30 Размер текста - 17 +

В Кургане продолжают собирать робота для борьбы с танками НАТО Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кургане продолжают собирать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). К закупленных ранее гусеницам приобретены двигатели и аккумуляторы. Об этом автор идеи сообщил в социальных сетях. «Купили электрические двигатели на три тысячи оборотов, аккумуляторы 12 вольт. Их примерно хватит на 6-7 часов работы. Это очень много. Сзади [робота] будет крепиться танковая мина, сверху еще свободно можно разместить два фугасных снаряда», — сказал конструктор на видео, опубликованном в группе «СВО Пересвет». Грузоподъемность гусеничного робота будет составит более 100 килограмм. Скорость — 20-25 километров в час. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана начали собирать робота для борьбы с натовскими танками Leopard и Abrams. По словам конструктора, он также может использоваться для разведки и разминирования. Комплектующие для наземного робота покупают на деньги благотворителей, которые хотят помочь военным из зоны спецоперации на Украине.

В Кургане продолжают собирать робота для борьбы с танками НАТО (Leopard, Abrams, Challenger). К закупленных ранее гусеницам приобретены двигатели и аккумуляторы. Об этом автор идеи сообщил в социальных сетях. «Купили электрические двигатели на три тысячи оборотов, аккумуляторы 12 вольт. Их примерно хватит на 6-7 часов работы. Это очень много. Сзади [робота] будет крепиться танковая мина, сверху еще свободно можно разместить два фугасных снаряда», — сказал конструктор на видео, опубликованном в группе «СВО Пересвет». Грузоподъемность гусеничного робота будет составит более 100 килограмм. Скорость — 20-25 километров в час. Ранее URA.RU писало, что жители Кургана начали собирать робота для борьбы с натовскими танками Leopard и Abrams. По словам конструктора, он также может использоваться для разведки и разминирования. Комплектующие для наземного робота покупают на деньги благотворителей, которые хотят помочь военным из зоны спецоперации на Украине.