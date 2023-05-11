Профессор Воробьев рассказал, какая маска спасет свердловчан от смога. Фото

Профессор Воробьев рекомендовал свердловчанам носить маски с угольным фильтром во время смога

12 мая 2023 в 11:27 Размер текста - 17 +

Профессор Павел Воробьев рекомендует свердловчанам приобрести маску с угольным фильтром, чтобы защититься от смога Фото: Анна Майорова © URA.RU Смог, окутавший Свердловскую область, приносит дискомфорт жителям региона. Для защиты дыхательных путей от попадания вредных веществ лучше всего использовать маску с угольным фильтром. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Угольный фильтр обладает сорбирующим свойством, что способствует очистке воздуха от вредных веществ. При смоге лучше всего приобрести защитную маску с угольным фильтром. Обычная медицинская маска не спасет свердловчан от смога, так как она является средством защиты „барьерного“ типа. Задача обычной медицинской маски — задержать капли жидкости, которые образуются при кашле, чихании, но не более того», — завил Воробьев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге окутало смогом. Предположительно, он вызван лесными пожарами, которые бушуют в Свердловской области с конца апреля. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU. Защитная маска с угольным фильтром поможет защититься от смога Фото: URA.RU

Смог, окутавший Свердловскую область, приносит дискомфорт жителям региона. Для защиты дыхательных путей от попадания вредных веществ лучше всего использовать маску с угольным фильтром. Такой информацией с журналистом URA.RU поделился председатель Московского городского научного общества терапевтов, доктор медицинских наук, профессор Павел Воробьев. «Угольный фильтр обладает сорбирующим свойством, что способствует очистке воздуха от вредных веществ. При смоге лучше всего приобрести защитную маску с угольным фильтром. Обычная медицинская маска не спасет свердловчан от смога, так как она является средством защиты „барьерного“ типа. Задача обычной медицинской маски — задержать капли жидкости, которые образуются при кашле, чихании, но не более того», — завил Воробьев в телефонном разговоре с корреспондентом URA.RU. Ранее URA.RU писало, что в Екатеринбурге окутало смогом. Предположительно, он вызван лесными пожарами, которые бушуют в Свердловской области с конца апреля. Вся информация о пожарах в регионе — в материале URA.RU.