Кремль: Москва пристально следит за выборами в Турции

15 мая 2023 в 14:40 Размер текста - 17 +

В Кремле следят за выборами в Турции, заявил Дмитрий Песков Фото: Официальный сайт Президента России новость из сюжета Выборы президента в Турции Сотрудничество России и Турции носит истинно взаимовыгодный для обоих народов характер, поэтому в Кремле с большим вниманием следят за новостями по выборам в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нас объединяет с Турецкой Республикой широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в различных областях — будь то энергетика, туризм, торговля <…> Поэтому мы с большим вниманием наблюдаем за новостями [о выборах], которые приходят в эти дни из Турции», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия с уважением относится к выбору президента турецким народом. Кроме того, рассчитывает, что сотрудничество между странами будет расширяться. Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней. Политолог Владимир Брутер предрек ухудшение отношений между Турцией и РФ при победе оппозиции на выборах.

Сотрудничество России и Турции носит истинно взаимовыгодный для обоих народов характер, поэтому в Кремле с большим вниманием следят за новостями по выборам в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нас объединяет с Турецкой Республикой широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в различных областях — будь то энергетика, туризм, торговля <…> Поэтому мы с большим вниманием наблюдаем за новостями [о выборах], которые приходят в эти дни из Турции», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия с уважением относится к выбору президента турецким народом. Кроме того, рассчитывает, что сотрудничество между странами будет расширяться. Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней. Политолог Владимир Брутер предрек ухудшение отношений между Турцией и РФ при победе оппозиции на выборах.