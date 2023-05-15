Кремль: Москва пристально следит за выборами в Турции

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Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, реджеп эрдоган
В Кремле следят за выборами в Турции, заявил Дмитрий Песков Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

Сотрудничество России и Турции носит истинно взаимовыгодный для обоих народов характер, поэтому в Кремле с большим вниманием следят за новостями по выборам в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла.

«Нас объединяет с Турецкой Республикой широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в различных областях — будь то энергетика, туризм, торговля <…> Поэтому мы с большим вниманием наблюдаем за новостями [о выборах], которые приходят в эти дни из Турции», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия с уважением относится к выбору президента турецким народом. Кроме того, рассчитывает, что сотрудничество между странами будет расширяться.

Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней. Политолог Владимир Брутер предрек ухудшение отношений между Турцией и РФ при победе оппозиции на выборах.

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Сотрудничество России и Турции носит истинно взаимовыгодный для обоих народов характер, поэтому в Кремле с большим вниманием следят за новостями по выборам в Турции. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время конференц-колла. «Нас объединяет с Турецкой Республикой широкий комплекс взаимовыгодного сотрудничества в различных областях — будь то энергетика, туризм, торговля <…> Поэтому мы с большим вниманием наблюдаем за новостями [о выборах], которые приходят в эти дни из Турции», — заявил Песков. Его слова передает корреспондент URA.RU. Пресс-секретарь добавил, что Россия с уважением относится к выбору президента турецким народом. Кроме того, рассчитывает, что сотрудничество между странами будет расширяться. Выборы в Турции проходят с 14 мая. По последним результатам, Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней. Политолог Владимир Брутер предрек ухудшение отношений между Турцией и РФ при победе оппозиции на выборах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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