Полковник Тимошенко назвал скрытую цель атак ВСУ по российским нефтебазам

Полковник Тимошенко: ВСУ пытаются лишить российскую армию топлива

16 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Нефтебазы уязвимы к дронам ВСУ, считает Михаил Тимошенко Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ атакуют российские нефтебазы, чтобы лишить российскую армию топлива, а значит и возможности к передвижению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «[Можно нанести дронами серьезные повреждения по нефтебазам], потому что там достаточно тонкостенная емкость, которая содержит топливо: соляр, бензин, масла. Если вы сожжете содержимое резервуаров, вы лишите противника возможности двигаться. Если это наши нефтебазы, и если их поджигают или взрывают, то мы лишаемся возможности двигаться до тех пор, пока не завезем куда-то и не организуем там хранение топлива», — объяснил Михаил Тимошенко. Глава Брянской области Александр Богомаз заявил 11 мая об атаках украинских беспилотников по Клинцовской нефтебазе. 14 мая атаки повторились. Два снаряда были сброшены на нефтебазу с украинских беспилотников. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов отмечал в разговоре с URA.RU, что с помощью дронов Украина может создать иллюзию успешных атак по российским территориям. В частности, нанести показательные повреждения инфраструктуре, например, нефтебазам, чтобы создать «красивую картинку» для соцсетей или мессенджеров.

ВСУ атакуют российские нефтебазы, чтобы лишить российскую армию топлива, а значит и возможности к передвижению. Об этом в беседе с URA.RU рассказал военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко. «[Можно нанести дронами серьезные повреждения по нефтебазам], потому что там достаточно тонкостенная емкость, которая содержит топливо: соляр, бензин, масла. Если вы сожжете содержимое резервуаров, вы лишите противника возможности двигаться. Если это наши нефтебазы, и если их поджигают или взрывают, то мы лишаемся возможности двигаться до тех пор, пока не завезем куда-то и не организуем там хранение топлива», — объяснил Михаил Тимошенко. Глава Брянской области Александр Богомаз заявил 11 мая об атаках украинских беспилотников по Клинцовской нефтебазе. 14 мая атаки повторились. Два снаряда были сброшены на нефтебазу с украинских беспилотников. Ранее руководитель Бюро военно-политического анализа, военный аналитик Александр Михайлов отмечал в разговоре с URA.RU, что с помощью дронов Украина может создать иллюзию успешных атак по российским территориям. В частности, нанести показательные повреждения инфраструктуре, например, нефтебазам, чтобы создать «красивую картинку» для соцсетей или мессенджеров.