Минобороны сообщило об ожесточенных боях в западном Артемовске

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ВС РФ ведут ожесточенные бои в Артемовске Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои на окраине западной части Артемовска (Бахмута). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

«Штурмовые отряды продолжали ожесточенные бои на западной окраине Артемовска», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также уточняется, что подразделения 40й мотострелковой бригады ведут бои в районе поселка Красное в ДНР.

Ранее Минобороны сообщало, что днем ранее российские войска отразили все атаки на артемовском направлении. В ведомстве уточняли, что ВСУ пытались несколько раз прорвать линию обороны РФ.

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Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои на окраине западной части Артемовска (Бахмута). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Штурмовые отряды продолжали ожесточенные бои на западной окраине Артемовска», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также уточняется, что подразделения 40й мотострелковой бригады ведут бои в районе поселка Красное в ДНР. Ранее Минобороны сообщало, что днем ранее российские войска отразили все атаки на артемовском направлении. В ведомстве уточняли, что ВСУ пытались несколько раз прорвать линию обороны РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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