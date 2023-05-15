Минобороны сообщило об ожесточенных боях в западном Артемовске

15 мая 2023 в 15:36 Размер текста - 17 +

ВС РФ ведут ожесточенные бои в Артемовске Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои на окраине западной части Артемовска (Бахмута). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Штурмовые отряды продолжали ожесточенные бои на западной окраине Артемовска», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также уточняется, что подразделения 40й мотострелковой бригады ведут бои в районе поселка Красное в ДНР. Ранее Минобороны сообщало, что днем ранее российские войска отразили все атаки на артемовском направлении. В ведомстве уточняли, что ВСУ пытались несколько раз прорвать линию обороны РФ.

Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои на окраине западной части Артемовска (Бахмута). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ. «Штурмовые отряды продолжали ожесточенные бои на западной окраине Артемовска», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также уточняется, что подразделения 40й мотострелковой бригады ведут бои в районе поселка Красное в ДНР. Ранее Минобороны сообщало, что днем ранее российские войска отразили все атаки на артемовском направлении. В ведомстве уточняли, что ВСУ пытались несколько раз прорвать линию обороны РФ.