Минобороны сообщило об ожесточенных боях в западном Артемовске

ВС РФ ведут ожесточенные бои в Артемовске
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Штурмовые отряды Вооруженных сил России ведут ожесточенные бои на окраине западной части Артемовска (Бахмута). Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
«Штурмовые отряды продолжали ожесточенные бои на западной окраине Артемовска», — заявили в Минобороны в ходе брифинга. Также уточняется, что подразделения 40й мотострелковой бригады ведут бои в районе поселка Красное в ДНР.
Ранее Минобороны сообщало, что днем ранее российские войска отразили все атаки на артемовском направлении. В ведомстве уточняли, что ВСУ пытались несколько раз прорвать линию обороны РФ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!