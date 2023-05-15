Российская ПВО впервые перехватила британскую ракету Storm Shadow

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
«ПВО перехватили одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow», — заявили в Минобороны во время брифинга. В ведомстве уточнили, что силами российской противовоздушной обороны также были сбиты 10 снарядов РСЗО HIMARS.
Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow перед грядущим наступлением ВСУ, передает MK.RU. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отнеслись к такому шагу крайне негативно, и следует ждать адекватной реакции от российских сил.
Российская система противовоздушной обороны (ПВО) впервые перехватили крылатую ракету большой дальности Storm Shadow. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. «ПВО перехватили одну крылатую ракету большой дальности Storm Shadow», — заявили в Минобороны во время брифинга. В ведомстве уточнили, что силами российской противовоздушной обороны также были сбиты 10 снарядов РСЗО HIMARS. Ранее стало известно, что Великобритания передала Украине ракеты Storm Shadow перед грядущим наступлением ВСУ, передает MK.RU. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле отнеслись к такому шагу крайне негативно, и следует ждать адекватной реакции от российских сил.