Курганские погорельцы заявили, что надеются только на Господа и Путина. Видео

15 мая 2023 в 16:34 Размер текста - 17 +

Погорельцы из Смолино попросили министра МЧС Александра Куренкова, чтобы им помогли по справедливости Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жители микрорайона Смолино из Кургана, пострадавшие в масштабном пожаре, на встрече с министром МЧС Александром Куренковым заявили, что у них надежда только на Бога и президента Владимира Путина. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «У нас сейчас две надежды. Одна на Господа, другая на нашего президента Владимира Путина, в частности, на вас [на министра МЧС] как на официального представителя», — сказала один из погорельцев. Жители пожаловались Куренкову на то, что денег, которые им будут выплачивать за утраченное жилье, недостаточно. Они хотят, чтобы им восстановили жилье на той же квадратуре, что была у них до пожаров. Министр МЧС отметил, что все будет выплачиваться и строиться по закону, а также пообещал передать обращения граждан Путину. «Пишите обращения, указываете в них кто, что потерял. Оставляете обратную связь. Все это будет передано мне в руки. По всем заявления поработаем. После этого я буду докладывать президенту, чтобы мы приняли по справедливости определенные решения», — сказал Куренков жителям Смолино. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область повторно приехал министр МЧС, чтобы проверить как оказывается помощь погорельцам. Он облетел с главой региона сгоревший поселок Юлдус в Шадринском округе. Также министр Куренков приехал в сгоревший микрорайон Смолино и встретился с местными жителями. Перед приездом главы ведомства курганские власти доставили в микрорайон гумпомощь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители микрорайона Смолино из Кургана, пострадавшие в масштабном пожаре, на встрече с министром МЧС Александром Куренковым заявили, что у них надежда только на Бога и президента Владимира Путина. Об этом с места событий передает корреспондент URA.RU. «У нас сейчас две надежды. Одна на Господа, другая на нашего президента Владимира Путина, в частности, на вас [на министра МЧС] как на официального представителя», — сказала один из погорельцев. Жители пожаловались Куренкову на то, что денег, которые им будут выплачивать за утраченное жилье, недостаточно. Они хотят, чтобы им восстановили жилье на той же квадратуре, что была у них до пожаров. Министр МЧС отметил, что все будет выплачиваться и строиться по закону, а также пообещал передать обращения граждан Путину. «Пишите обращения, указываете в них кто, что потерял. Оставляете обратную связь. Все это будет передано мне в руки. По всем заявления поработаем. После этого я буду докладывать президенту, чтобы мы приняли по справедливости определенные решения», — сказал Куренков жителям Смолино. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область повторно приехал министр МЧС, чтобы проверить как оказывается помощь погорельцам. Он облетел с главой региона сгоревший поселок Юлдус в Шадринском округе. Также министр Куренков приехал в сгоревший микрорайон Смолино и встретился с местными жителями. Перед приездом главы ведомства курганские власти доставили в микрорайон гумпомощь.