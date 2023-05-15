Министр МЧС вновь вернется в Курган из-за масштабных пожаров

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Визит главы МЧС Александра Куренкова в микрорайон Смолино. Курган, куренков александр
Александр Куренков вернется в Курган через три недели Фото:
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Министр МЧС России Александр Куренков пообещал вернуться в Курганскую область, чтобы вновь встретиться с погорельцами. Об этом с места встречи жителей микрорайона Смолино и главы ведомства, передает корреспондент URA.RU.

«Я недели через три вернусь [в Курган]. Мы с вами еще встретимся, коллеги вас соберут», — сказал Куренков погорельцам.

Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область 15 мая с повторным визитом прилетел министр МЧС Куренков. До этого он собирался посетить регион 18—19 мая. Он облетел сгоревший поселок Юлдус в Шадринском округе и встретился с погорельцами из пострадавшего от огня микрорайона Смолино. Местные жители завалил главу ведомства жалобами и сказали, что надеются только на Бога и президента Путина.

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Министр МЧС России Александр Куренков пообещал вернуться в Курганскую область, чтобы вновь встретиться с погорельцами. Об этом с места встречи жителей микрорайона Смолино и главы ведомства, передает корреспондент URA.RU. «Я недели через три вернусь [в Курган]. Мы с вами еще встретимся, коллеги вас соберут», — сказал Куренков погорельцам. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область 15 мая с повторным визитом прилетел министр МЧС Куренков. До этого он собирался посетить регион 18—19 мая. Он облетел сгоревший поселок Юлдус в Шадринском округе и встретился с погорельцами из пострадавшего от огня микрорайона Смолино. Местные жители завалил главу ведомства жалобами и сказали, что надеются только на Бога и президента Путина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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