Министр МЧС вновь вернется в Курган из-за масштабных пожаров

15 мая 2023 в 17:14 Размер текста - 17 +

Александр Куренков вернется в Курган через три недели Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Министр МЧС России Александр Куренков пообещал вернуться в Курганскую область, чтобы вновь встретиться с погорельцами. Об этом с места встречи жителей микрорайона Смолино и главы ведомства, передает корреспондент URA.RU. «Я недели через три вернусь [в Курган]. Мы с вами еще встретимся, коллеги вас соберут», — сказал Куренков погорельцам. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область 15 мая с повторным визитом прилетел министр МЧС Куренков. До этого он собирался посетить регион 18—19 мая. Он облетел сгоревший поселок Юлдус в Шадринском округе и встретился с погорельцами из пострадавшего от огня микрорайона Смолино. Местные жители завалил главу ведомства жалобами и сказали, что надеются только на Бога и президента Путина.

Министр МЧС России Александр Куренков пообещал вернуться в Курганскую область, чтобы вновь встретиться с погорельцами. Об этом с места встречи жителей микрорайона Смолино и главы ведомства, передает корреспондент URA.RU. «Я недели через три вернусь [в Курган]. Мы с вами еще встретимся, коллеги вас соберут», — сказал Куренков погорельцам. Ранее URA.RU писало, что в Курганскую область 15 мая с повторным визитом прилетел министр МЧС Куренков. До этого он собирался посетить регион 18—19 мая. Он облетел сгоревший поселок Юлдус в Шадринском округе и встретился с погорельцами из пострадавшего от огня микрорайона Смолино. Местные жители завалил главу ведомства жалобами и сказали, что надеются только на Бога и президента Путина.