Столтенберг: Украине для вступления в НАТО нужно победить Россию

Нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО, пока она не победит Россию в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
«Все страны-участницы могут констатировать, конечно, что самое необходимое сейчас — убедиться в том, что Украина победит. Если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса», — заявил генсек НАТО во время прямого эфира, который шел
По словам Столтенберга, на саммите НАТО в июле союзники пошлют очень четкий сигнал поддержки Украине. Это будет проявляться разными способами.
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине. Политолог Юрий Светов считает, что если бы было решение о вступления Украины в НАТО, то это решение Столтенберг в какой-то мере прорекламировал. Об этом он заявил телеканалу 360.
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