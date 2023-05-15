Столтенберг: Украине для вступления в НАТО нужно победить Россию

15 мая 2023 в 17:48 Размер текста - 17 +

Йенс Столтенберг сообщил, что Украина вступит в НАТО только после победы над Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО, пока она не победит Россию в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все страны-участницы могут констатировать, конечно, что самое необходимое сейчас — убедиться в том, что Украина победит. Если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса», — заявил генсек НАТО во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО . По словам Столтенберга, на саммите НАТО в июле союзники пошлют очень четкий сигнал поддержки Украине. Это будет проявляться разными способами. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине. Политолог Юрий Светов считает, что если бы было решение о вступления Украины в НАТО, то это решение Столтенберг в какой-то мере прорекламировал. Об этом он заявил телеканалу 360.

Нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО, пока она не победит Россию в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все страны-участницы могут констатировать, конечно, что самое необходимое сейчас — убедиться в том, что Украина победит. Если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса», — заявил генсек НАТО во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО. По словам Столтенберга, на саммите НАТО в июле союзники пошлют очень четкий сигнал поддержки Украине. Это будет проявляться разными способами. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине. Политолог Юрий Светов считает, что если бы было решение о вступления Украины в НАТО, то это решение Столтенберг в какой-то мере прорекламировал. Об этом он заявил телеканалу 360.