Столтенберг: Украине для вступления в НАТО нужно победить Россию

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НАТО. Москва. stock, Йенс Столтенберг, stock
Йенс Столтенберг сообщил, что Украина вступит в НАТО только после победы над Россией Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО, пока она не победит Россию в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

«Все страны-участницы могут констатировать, конечно, что самое необходимое сейчас — убедиться в том, что Украина победит. Если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса», — заявил генсек НАТО во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО.

По словам Столтенберга, на саммите НАТО в июле союзники пошлют очень четкий сигнал поддержки Украине. Это будет проявляться разными способами.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине. Политолог Юрий Светов считает, что если бы было решение о вступления Украины в НАТО, то это решение Столтенберг в какой-то мере прорекламировал. Об этом он заявил телеканалу 360.

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Нет смысла обсуждать присоединение Украины к НАТО, пока она не победит Россию в конфликте. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. «Все страны-участницы могут констатировать, конечно, что самое необходимое сейчас — убедиться в том, что Украина победит. Если Украина победит как суверенное независимое государство в Европе, есть смысл обсуждать, когда и как Украина может стать членом альянса», — заявил генсек НАТО во время прямого эфира, который шел на сайте НАТО. По словам Столтенберга, на саммите НАТО в июле союзники пошлют очень четкий сигнал поддержки Украине. Это будет проявляться разными способами. Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что нельзя недооценивать силы России в конфликте на Украине. Политолог Юрий Светов считает, что если бы было решение о вступления Украины в НАТО, то это решение Столтенберг в какой-то мере прорекламировал. Об этом он заявил телеканалу 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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