Академик Сивков объяснил, как отличить ракету-ловушку ВСУ от настоящей

Академик Сивков: ракеты-ловушки ВСУ способны имитировать разные классы самолетов

21 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

У ложных ракет низкий энергетический потенциал, отметил Константин Сивков Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине У американских ракет-ловушек, способных имитировать любые объекты (воздушные цели), которые поражают средства ПВО, низкий энергетический потенциал, поэтому их может отличить от настоящих радиотехническая разведка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Ракета ADM-160 предназначена для имитации воздушных целей. Используется в американских военно-воздушных силах в качестве средств, которые обеспечивают дезорганизацию систем противовоздушной обороны через имитацию неадекватной воздушной обстановки, или для отработки использования своих истребителей, систем ПВО в учебных целях. Это практически воздушная мишень. Она может имитировать практически все классы самолетов по эффективной площади рассеивания. Это неприятная вещь. Но средства для выделения ложных и не ложных целей есть, потому что полностью обеспечить имитацию самолета невозможно. Потенциал энергетический у нее небольшой. Можно находить отличия, выделять за счет анализа использования средств радиотехнической разведки. Потому что эта ракета не сможет сымитировать работу РЭП (радиоэлектронных средств), в первую очередь локационных средств», — объяснил Константин Сивков. Доктор военных наук подчеркнул, что сымитировать ракета-ловушка может только несколько воздушных целей. «Если это будет полноценная имитация, то сымитировать может максимум несколько воздушных целей. Поэтому многоканальный зенитно-ракетный комплекс вынужден будет потратить ракеты, которые пойдут по ложной цели, а какие-то по основной. [Задача ракет] направить на ложную цель наши средства ПВО и пропихнуть реальную», — добавил Сивков. По данным британской газеты The Telegraph, Киев использует ложные цели, чтобы российские войска не смогли обнаружить британские ракеты Storm Shadow. Для этого Украина запускает миниатюрные ракеты-ловушки. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

У американских ракет-ловушек, способных имитировать любые объекты (воздушные цели), которые поражают средства ПВО, низкий энергетический потенциал, поэтому их может отличить от настоящих радиотехническая разведка. Об этом в беседе с URA.RU рассказал действительный академик и зампрезидента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, доктор военных наук Константин Сивков. «Ракета ADM-160 предназначена для имитации воздушных целей. Используется в американских военно-воздушных силах в качестве средств, которые обеспечивают дезорганизацию систем противовоздушной обороны через имитацию неадекватной воздушной обстановки, или для отработки использования своих истребителей, систем ПВО в учебных целях. Это практически воздушная мишень. Она может имитировать практически все классы самолетов по эффективной площади рассеивания. Это неприятная вещь. Но средства для выделения ложных и не ложных целей есть, потому что полностью обеспечить имитацию самолета невозможно. Потенциал энергетический у нее небольшой. Можно находить отличия, выделять за счет анализа использования средств радиотехнической разведки. Потому что эта ракета не сможет сымитировать работу РЭП (радиоэлектронных средств), в первую очередь локационных средств», — объяснил Константин Сивков. Доктор военных наук подчеркнул, что сымитировать ракета-ловушка может только несколько воздушных целей. «Если это будет полноценная имитация, то сымитировать может максимум несколько воздушных целей. Поэтому многоканальный зенитно-ракетный комплекс вынужден будет потратить ракеты, которые пойдут по ложной цели, а какие-то по основной. [Задача ракет] направить на ложную цель наши средства ПВО и пропихнуть реальную», — добавил Сивков. По данным британской газеты The Telegraph, Киев использует ложные цели, чтобы российские войска не смогли обнаружить британские ракеты Storm Shadow. Для этого Украина запускает миниатюрные ракеты-ловушки.