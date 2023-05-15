Политолог раскрыл неожиданную цель европейского турне Зеленского

Политолог Асафов: Зеленский пытается разрушить план Китая по мирному решению конфликта на Украине

16 мая 2023 в 05:07 Размер текста - 17 +

Великобритания станет последней страной, которую он посетит во время турне, сказал Александр Асафов Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд европейских лидеров, чтобы напомнить о себе и не дать спецпредставителю КНР по делам Евразии Ли Хуэю продвинуть идею переговоров. Об этом заявил в разговоре с URA.RU политолог Александр Асафов. «Дело в том, что объявлено о визите китайского представителя, который намерен говорить исключительно о мире. Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова. Чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Это тоже одна из целей», — сказал Александр Асафов. По его словам, Зеленский преследовал сразу несколько важных целей. «Сейчас у этой поездки есть много направлений и задач. Одной из которых является возвращение в информационный мейнстрим украинской повестки, которая оттуда периодически стремится вылететь. Кульминацией поездки должна стать подготовленное информационное пространство для максимально результативного проведения саммита G7. Объезд мировых лидеров, получение премий, стандартное выклянчивание денег и оружия направлено на эти цель. Закончится это, я думаю, после посещения Великобритании, но такая важная информационная идеологическая точка будет стоять перед G7», — отметил политолог. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 и 17 мая посетит Киев перед началом своего европейского турне, которое направлено на урегулирование конфликта на Украине. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в данный момент совершает собственное европейское турне. Украинский президент совершил визиты в Ватикан, Италию и Германию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент Украины Владимир Зеленский посетил ряд европейских лидеров, чтобы напомнить о себе и не дать спецпредставителю КНР по делам Евразии Ли Хуэю продвинуть идею переговоров. Об этом заявил в разговоре с URA.RU политолог Александр Асафов. «Дело в том, что объявлено о визите китайского представителя, который намерен говорить исключительно о мире. Зеленский отправился в поездку перед ним для того, чтобы так или иначе проговорить с европейскими лидерами важные для Америки и Украины слова. Чтобы никто не начал обсуждать переговоры. Это тоже одна из целей», — сказал Александр Асафов. По его словам, Зеленский преследовал сразу несколько важных целей. «Сейчас у этой поездки есть много направлений и задач. Одной из которых является возвращение в информационный мейнстрим украинской повестки, которая оттуда периодически стремится вылететь. Кульминацией поездки должна стать подготовленное информационное пространство для максимально результативного проведения саммита G7. Объезд мировых лидеров, получение премий, стандартное выклянчивание денег и оружия направлено на эти цель. Закончится это, я думаю, после посещения Великобритании, но такая важная информационная идеологическая точка будет стоять перед G7», — отметил политолог. Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй 16 и 17 мая посетит Киев перед началом своего европейского турне, которое направлено на урегулирование конфликта на Украине. В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский в данный момент совершает собственное европейское турне. Украинский президент совершил визиты в Ватикан, Италию и Германию.