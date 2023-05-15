Пригожин: до полной зачистки Бахмута от ВСУ осталось 12 домов

15 мая 2023 в 22:30 Размер текста - 17 +

Российским бойцам осталось пройти 1,59 квадратных километров для освобождения Бахмута Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине До полного освобождения Бахмута (Артемовска) российским бойцам осталось зачистить 12 домов. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «За сегодня подразделение ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 220 метров. Заняли площадь 105 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратных километров. ЧВК „Вагнер“ продолжает наступление на Бахмут. Под нашим контролем 36 домов, под контролем противника — 12 высокоэтажных», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее Пригожин заявил, что до взятия Бахмута российскими войсками осталось зачистить 20 зданий. Он подчеркнул, что бойцам нужно взять еще «мелочевку» в частных секторах города.

До полного освобождения Бахмута (Артемовска) российским бойцам осталось зачистить 12 домов. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «За сегодня подразделение ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 220 метров. Заняли площадь 105 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратных километров. ЧВК „Вагнер“ продолжает наступление на Бахмут. Под нашим контролем 36 домов, под контролем противника — 12 высокоэтажных», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее Пригожин заявил, что до взятия Бахмута российскими войсками осталось зачистить 20 зданий. Он подчеркнул, что бойцам нужно взять еще «мелочевку» в частных секторах города.