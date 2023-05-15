Пригожин: до полной зачистки Бахмута от ВСУ осталось 12 домов

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Российским бойцам осталось пройти 1,59 квадратных километров для освобождения Бахмута Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

До полного освобождения Бахмута (Артемовска) российским бойцам осталось зачистить 12 домов. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«За сегодня подразделение ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 220 метров. Заняли площадь 105 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратных километров. ЧВК „Вагнер“ продолжает наступление на Бахмут. Под нашим контролем 36 домов, под контролем противника — 12 высокоэтажных», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

Ранее Пригожин заявил, что до взятия Бахмута российскими войсками осталось зачистить 20 зданий. Он подчеркнул, что бойцам нужно взять еще «мелочевку» в частных секторах города.

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До полного освобождения Бахмута (Артемовска) российским бойцам осталось зачистить 12 домов. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «За сегодня подразделение ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 220 метров. Заняли площадь 105 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратных километров. ЧВК „Вагнер“ продолжает наступление на Бахмут. Под нашим контролем 36 домов, под контролем противника — 12 высокоэтажных», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее Пригожин заявил, что до взятия Бахмута российскими войсками осталось зачистить 20 зданий. Он подчеркнул, что бойцам нужно взять еще «мелочевку» в частных секторах города.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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