Пригожин: до полной зачистки Бахмута от ВСУ осталось 12 домов

До полного освобождения Бахмута (Артемовска) российским бойцам осталось зачистить 12 домов. Такое заявление сделал основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«За сегодня подразделение ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 220 метров. Заняли площадь 105 тысяч квадратных метров. Под контролем противника остается 1,59 квадратных километров. ЧВК „Вагнер“ продолжает наступление на Бахмут. Под нашим контролем 36 домов, под контролем противника — 12 высокоэтажных», — передает слова Евгения Пригожина его пресс-служба.
Ранее Пригожин заявил, что до взятия Бахмута российскими войсками осталось зачистить 20 зданий. Он подчеркнул, что бойцам нужно взять еще «мелочевку» в частных секторах города.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!