15 мая 2023

Слепаков* и Варламов* подали иски к Минюсту с просьбой отменить их статус иноагента

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Российский продюсер, сценарист, комедийный актёр Семен Слепаков. Екатеринбург, слепаков семен
Семен Слепаков потребовал исключить себя из списка иноагентов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Артист и музыкант Семен Слепаков* и журналист Илья Варламов*, которые покинули Россию после начала спецоперации и были признаны иноагентами весной 2023 года, потребовали от Министерства юстиции РФ снять с них данный статус. Соответствующие документы были поданы в Замоскворецкий суд Москвы.

«В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой — от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», — цитируют информацию суда ТАСС. В ведомстве уточнили, что дата предстоящих заседаний по этому поводу пока не назначена.

Варламов получил статус иноагента в марте 2023 года. В Минюсте отметили, что журналист распространял недостоверную информацию о работе властей и получал поддержку от иностранных капиталов. Слепаков стал иноагентом в апреле 2023 года за негативное отношение к проводимой спецоперации, а также к жителям России и военной службе. Кроме того, в министерстве указали, что он также получал иностранное финансирование.

Ранее Минюст РФ получил иск от артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с требованием об исключении своей персоны из списка иноагента. Он был включен в перечень в сентябре 2022 года.

*Семен Слепаков и Илья Варламов внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Артист и музыкант Семен Слепаков* и журналист Илья Варламов*, которые покинули Россию после начала спецоперации и были признаны иноагентами весной 2023 года, потребовали от Министерства юстиции РФ снять с них данный статус. Соответствующие документы были поданы в Замоскворецкий суд Москвы. «В суд поступили два иска. Один от Слепакова, другой — от Варламова. Оба исковых заявления поданы к Минюсту РФ, они содержат требование исключить истцов из реестра иноагентов», — цитируют информацию суда ТАСС. В ведомстве уточнили, что дата предстоящих заседаний по этому поводу пока не назначена. Варламов получил статус иноагента в марте 2023 года. В Минюсте отметили, что журналист распространял недостоверную информацию о работе властей и получал поддержку от иностранных капиталов. Слепаков стал иноагентом в апреле 2023 года за негативное отношение к проводимой спецоперации, а также к жителям России и военной службе. Кроме того, в министерстве указали, что он также получал иностранное финансирование. Ранее Минюст РФ получил иск от артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с требованием об исключении своей персоны из списка иноагента. Он был включен в перечень в сентябре 2022 года. *Семен Слепаков и Илья Варламов внесены Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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