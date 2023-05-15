Галкин* собрался судиться с Минюстом из-за статуса иноагента

15 мая 2023 в 14:06 Размер текста - 17 +

Максим Галкин намерен пересмотреть свой статус иноагента Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Иноагенты РФ Минюст РФ получил иск от артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с требованием об исключении комика из списка иностранных агентов. Об этом стало известно из сообщения Замоскворецкого суда Москвы. «Истец: Галкин М.А. Ответчик: Министерство юстиций Российской Федерации», — стало известно из документов суда. Иск вмещает в себя требование о пересмотре нахождения артиста в перечне иностранных агентов. Информация об иске Фото: официальный сайт Замоскворецкого суда Москвы Ранее 16 сентября 2022 года артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. Комик после переезда в Израиль столкнулся с трудностями в продолжении артистической деятельности, передает «Дни.ру». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

Минюст РФ получил иск от артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с требованием об исключении комика из списка иностранных агентов. Об этом стало известно из сообщения Замоскворецкого суда Москвы. «Истец: Галкин М.А. Ответчик: Министерство юстиций Российской Федерации», — стало известно из документов суда. Иск вмещает в себя требование о пересмотре нахождения артиста в перечне иностранных агентов. Ранее 16 сентября 2022 года артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. Комик после переезда в Израиль столкнулся с трудностями в продолжении артистической деятельности, передает «Дни.ру». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента