Галкин* собрался судиться с Минюстом из-за статуса иноагента

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Звезды российского шоу-бизнеса. Москва, галкин максим
Максим Галкин намерен пересмотреть свой статус иноагента Фото:
новость из сюжета
Иноагенты РФ

Минюст РФ получил иск от артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с требованием об исключении комика из списка иностранных агентов. Об этом стало известно из сообщения Замоскворецкого суда Москвы.

«Истец: Галкин М.А. Ответчик: Министерство юстиций Российской Федерации», — стало известно из документов суда. Иск вмещает в себя требование о пересмотре нахождения артиста в перечне иностранных агентов.

Информация об иске
Информация об иске
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Ранее 16 сентября 2022 года артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. Комик после переезда в Израиль столкнулся с трудностями в продолжении артистической деятельности, передает «Дни.ру».

*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента

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Минюст РФ получил иск от артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с требованием об исключении комика из списка иностранных агентов. Об этом стало известно из сообщения Замоскворецкого суда Москвы. «Истец: Галкин М.А. Ответчик: Министерство юстиций Российской Федерации», — стало известно из документов суда. Иск вмещает в себя требование о пересмотре нахождения артиста в перечне иностранных агентов. Ранее 16 сентября 2022 года артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. Комик после переезда в Израиль столкнулся с трудностями в продолжении артистической деятельности, передает «Дни.ру». *Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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