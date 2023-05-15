Галкин* собрался судиться с Минюстом из-за статуса иноагента

Минюст РФ получил иск от артиста Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) с требованием об исключении комика из списка иностранных агентов. Об этом стало известно из сообщения Замоскворецкого суда Москвы.
«Истец: Галкин М.А. Ответчик: Министерство юстиций Российской Федерации», — стало известно из документов суда. Иск вмещает в себя требование о пересмотре нахождения артиста в перечне иностранных агентов.
Ранее 16 сентября 2022 года артист Максим Галкин был внесен в реестр физлиц-иноагентов. Об этом свидетельствуют данные Минюста. В Кремле отмечали, что певец был уличен в «ложных по отношению к армии РФ» высказываниях. Комик после переезда в Израиль столкнулся с трудностями в продолжении артистической деятельности, передает «Дни.ру».
*Максим Галкин внесен Минюстом РФ в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
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