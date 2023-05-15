Россиянам рассказали о самом бюджетном направлении весной-летом 2023 года

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АТОР: Объединенные Арабские Эмираты оказались дешевле Турции для российских туристов на 20%

16 мая 2023 в 02:55 Размер текста - 17 +

АТОР: ОАЭ оказались дешевле Турции для туристов из России Фото: Сергей Леонов © URA.RU Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались дешевле Турции для отдыха российских туристов. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров. «Этим летом по сравнению с прошлым продажи туров в ОАЭ выросли кратно. Точные цифры мы узнаем в сентябре, но я уверен, что в этом году Эмираты поставят рекорд по турпотоку из России. Отели в ОАЭ сейчас и вовсе дешевле турецких на 15-20%», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна «Известия». По словам Мурадяна, стоимость недельного отдыха в четырехзвездной гостинице ОАЭ сейчас составляет около 100-120 тысяч рублей. В то же время ранее недорогая Турция сейчас по стоимости сравнялась с турами в Таиланд, Шри-Ланку и даже Мальдивы, подчеркнул он. Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнек поделилась мнением о том, что стоимость отдыха в отпуск не должна превышать месячный семейный бюджет. Она отметила, что сокращение ежемесячных трат позволит накопить больше денег на отдых.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались дешевле Турции для отдыха российских туристов. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров. «Этим летом по сравнению с прошлым продажи туров в ОАЭ выросли кратно. Точные цифры мы узнаем в сентябре, но я уверен, что в этом году Эмираты поставят рекорд по турпотоку из России. Отели в ОАЭ сейчас и вовсе дешевле турецких на 15-20%», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна «Известия». По словам Мурадяна, стоимость недельного отдыха в четырехзвездной гостинице ОАЭ сейчас составляет около 100-120 тысяч рублей. В то же время ранее недорогая Турция сейчас по стоимости сравнялась с турами в Таиланд, Шри-Ланку и даже Мальдивы, подчеркнул он. Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнек поделилась мнением о том, что стоимость отдыха в отпуск не должна превышать месячный семейный бюджет. Она отметила, что сокращение ежемесячных трат позволит накопить больше денег на отдых.