15 мая 2023

Россиянам рассказали о самом бюджетном направлении весной-летом 2023 года

АТОР: Объединенные Арабские Эмираты оказались дешевле Турции для российских туристов на 20%
© Служба новостей «URA.RU»
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Флайдубай, полет бизнес-классом на самолете Боинг-737-800 в Дубай, ОАЭ. 4-7 мая 2014, экспо-2020, дубай, оаэ
АТОР: ОАЭ оказались дешевле Турции для туристов из России Фото:

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались дешевле Турции для отдыха российских туристов. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров.

«Этим летом по сравнению с прошлым продажи туров в ОАЭ выросли кратно. Точные цифры мы узнаем в сентябре, но я уверен, что в этом году Эмираты поставят рекорд по турпотоку из России. Отели в ОАЭ сейчас и вовсе дешевле турецких на 15-20%», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна «Известия».

По словам Мурадяна, стоимость недельного отдыха в четырехзвездной гостинице ОАЭ сейчас составляет около 100-120 тысяч рублей. В то же время ранее недорогая Турция сейчас по стоимости сравнялась с турами в Таиланд, Шри-Ланку и даже Мальдивы, подчеркнул он.

Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнек поделилась мнением о том, что стоимость отдыха в отпуск не должна превышать месячный семейный бюджет. Она отметила, что сокращение ежемесячных трат позволит накопить больше денег на отдых.

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Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) оказались дешевле Турции для отдыха российских туристов. Разница составляет до 20%, что кратно увеличило объемы продаж туров. «Этим летом по сравнению с прошлым продажи туров в ОАЭ выросли кратно. Точные цифры мы узнаем в сентябре, но я уверен, что в этом году Эмираты поставят рекорд по турпотоку из России. Отели в ОАЭ сейчас и вовсе дешевле турецких на 15-20%», — цитируют слова вице-президента Ассоциации туроператоров России (АТОР) по выездному туризму Артура Мурадяна «Известия». По словам Мурадяна, стоимость недельного отдыха в четырехзвездной гостинице ОАЭ сейчас составляет около 100-120 тысяч рублей. В то же время ранее недорогая Турция сейчас по стоимости сравнялась с турами в Таиланд, Шри-Ланку и даже Мальдивы, подчеркнул он. Ранее эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольги Дайнек поделилась мнением о том, что стоимость отдыха в отпуск не должна превышать месячный семейный бюджет. Она отметила, что сокращение ежемесячных трат позволит накопить больше денег на отдых.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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