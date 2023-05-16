Пушилин: ВС РФ перебросили подкрепление в Бахмут

ВС РФ направили подкрепления на фланги Бахмута (Артемовска), что должно стабилизировать напряженную обстановку вокруг города. Об этом рассказал врио главы ДНР Денис Пушилин.
«На фланги Бахмута переброшены подкрепления ВС РФ», — заявил Пушилин в эфире «Соловьев.Live». Он добавил, что в городе пока сохраняется напряженная обстановка, но подкрепления должны стабилизировать ситуацию. Российские войска продолжают продвигаться в Бахмуте, заключил Пушилин.
Ранее стало известно, что до взятия Бахмута российскими войсками осталось зачистить 20 зданий. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что предстоит взять еще «мелочевку» в частных секторах города.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!