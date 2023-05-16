В Госдуме высказались об отправке на СВО призванных в ходе военных сборов

Картаполов: призванные на военные сборы не поедут на СВО
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Вахта Памяти у Вечного огня. Челябинск, военные, солдаты, призывники, новобранцы, вс рф
После прохождения военных сборов граждане вернуться к своим семьям, заявил Андрей Картаполов Фото:
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Призыв — 2023

Призванные на военные сборы не попадут в зону спецоперации, так как это два не связанных друг с другом события. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Призванные на военные сборы никак не попадут в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он подчеркнул, что военные сборы проводятся каждый год и являются плановым мероприятием. После прохождения сборов призванные вернутся к обычной жизни. Также на военные сборы для обучения могут призвать тех граждан, которые уже вышли из призывного возраста, но не покинули мобилизационный резерв, заключил Картаполов.

Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом России Владимиром Путиным. На сборы будут призваны граждане, пребывающие в запасе, передает A42. URA.RU рассказывало о том, какие категории граждан освобождаются от прохождения военных сборов.

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Призванные на военные сборы не попадут в зону спецоперации, так как это два не связанных друг с другом события. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Призванные на военные сборы никак не попадут в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он подчеркнул, что военные сборы проводятся каждый год и являются плановым мероприятием. После прохождения сборов призванные вернутся к обычной жизни. Также на военные сборы для обучения могут призвать тех граждан, которые уже вышли из призывного возраста, но не покинули мобилизационный резерв, заключил Картаполов. Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом России Владимиром Путиным. На сборы будут призваны граждане, пребывающие в запасе, передает A42. URA.RU рассказывало о том, какие категории граждан освобождаются от прохождения военных сборов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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