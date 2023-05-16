В Госдуме высказались об отправке на СВО призванных в ходе военных сборов

Картаполов: призванные на военные сборы не поедут на СВО

16 мая 2023 в 13:32 Размер текста - 17 +

После прохождения военных сборов граждане вернуться к своим семьям, заявил Андрей Картаполов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Призыв — 2023 Призванные на военные сборы не попадут в зону спецоперации, так как это два не связанных друг с другом события. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Призванные на военные сборы никак не попадут в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он подчеркнул, что военные сборы проводятся каждый год и являются плановым мероприятием. После прохождения сборов призванные вернутся к обычной жизни. Также на военные сборы для обучения могут призвать тех граждан, которые уже вышли из призывного возраста, но не покинули мобилизационный резерв, заключил Картаполов. Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом России Владимиром Путиным. На сборы будут призваны граждане, пребывающие в запасе, передает A42. URA.RU рассказывало о том, какие категории граждан освобождаются от прохождения военных сборов.

Призванные на военные сборы не попадут в зону спецоперации, так как это два не связанных друг с другом события. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Призванные на военные сборы никак не попадут в зону СВО», — передает слова Картаполова «Интерфакс». Он подчеркнул, что военные сборы проводятся каждый год и являются плановым мероприятием. После прохождения сборов призванные вернутся к обычной жизни. Также на военные сборы для обучения могут призвать тех граждан, которые уже вышли из призывного возраста, но не покинули мобилизационный резерв, заключил Картаполов. Приказ о военных сборах для находящихся в запасе граждан был подписан президентом России Владимиром Путиным. На сборы будут призваны граждане, пребывающие в запасе, передает A42. URA.RU рассказывало о том, какие категории граждан освобождаются от прохождения военных сборов.