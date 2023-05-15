Оборонный завод в Кургане бесплатно отправит детей погорельцев в лагерь

16 мая 2023 в 14:17 Размер текста - 17 +

Дети заводчан смогут поехать в летний лагерь по сниженной цене Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Руководители Курганского машиностроительного завода (КМЗ) помогут детям погорельцев бесплатно получить путевку в лагерь «Космос». Это касается только тех детей, чьи родители работают на предприятии. О путевках в детский лагерь корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «Многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами и одинокие родители смогут отправить на отдых в „Космос“ своих детей бесплатно. Особое внимание будет уделено детям из семей, пострадавших от недавних пожаров, им путевки будут выданы безвозмездно», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Также КМЗ предоставит скидки на покупки путевок в лагерь. Стоимость отдыха составит 20% от полной стоимости для всех детей, чьи родители работают на оборонном заводе. Путевка будет стоить всего 10%, если родитель состоит в профсоюзе. Для опекунов, попечителей и родителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, стоимость будет составлять всего 5%. Сообщается, что летние смены пройдут со 2 июня по 30 августа и поехать может молодежь от 6 до 16 лет. Как рассказали в пресс-службе КМЗ, на отдых в лагере «Космос» уже записалось более 400 детей. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на дороговизну путевок в летний лагерь. Женщину не устроило, что стоимость двухнедельного отдыха для ребенка составляет 15 000 рублей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Руководители Курганского машиностроительного завода (КМЗ) помогут детям погорельцев бесплатно получить путевку в лагерь «Космос». Это касается только тех детей, чьи родители работают на предприятии. О путевках в детский лагерь корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода. «Многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами и одинокие родители смогут отправить на отдых в „Космос“ своих детей бесплатно. Особое внимание будет уделено детям из семей, пострадавших от недавних пожаров, им путевки будут выданы безвозмездно», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Также КМЗ предоставит скидки на покупки путевок в лагерь. Стоимость отдыха составит 20% от полной стоимости для всех детей, чьи родители работают на оборонном заводе. Путевка будет стоить всего 10%, если родитель состоит в профсоюзе. Для опекунов, попечителей и родителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, стоимость будет составлять всего 5%. Сообщается, что летние смены пройдут со 2 июня по 30 августа и поехать может молодежь от 6 до 16 лет. Как рассказали в пресс-службе КМЗ, на отдых в лагере «Космос» уже записалось более 400 детей. Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на дороговизну путевок в летний лагерь. Женщину не устроило, что стоимость двухнедельного отдыха для ребенка составляет 15 000 рублей.