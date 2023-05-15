Оборонный завод в Кургане бесплатно отправит детей погорельцев в лагерь

Руководители Курганского машиностроительного завода (КМЗ) помогут детям погорельцев бесплатно получить путевку в лагерь «Космос». Это касается только тех детей, чьи родители работают на предприятии. О путевках в детский лагерь корреспонденту URA.RU сообщили в пресс-службе завода.
«Многодетные семьи, семьи с детьми инвалидами и одинокие родители смогут отправить на отдых в „Космос“ своих детей бесплатно. Особое внимание будет уделено детям из семей, пострадавших от недавних пожаров, им путевки будут выданы безвозмездно», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Также КМЗ предоставит скидки на покупки путевок в лагерь. Стоимость отдыха составит 20% от полной стоимости для всех детей, чьи родители работают на оборонном заводе. Путевка будет стоить всего 10%, если родитель состоит в профсоюзе. Для опекунов, попечителей и родителей, которые находятся в трудной жизненной ситуации, стоимость будет составлять всего 5%.
Сообщается, что летние смены пройдут со 2 июня по 30 августа и поехать может молодежь от 6 до 16 лет. Как рассказали в пресс-службе КМЗ, на отдых в лагере «Космос» уже записалось более 400 детей.
Ранее URA.RU писало, что жительница Кургана пожаловалась на дороговизну путевок в летний лагерь. Женщину не устроило, что стоимость двухнедельного отдыха для ребенка составляет 15 000 рублей.
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