Авторитетный бизнесмен вмешался в планы мэра Екатеринбурга на выборы

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Совет неравнодушных граждан. Екатеринбург, орлов алексей
Изначально Алексей Орлов Анастасию Немец ни в каких списках не видел Фото:

В планы мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на выборы в гордуму вмешался авторитетный предприниматель Вячеслав Потехин. По данным URA.RU, именно он добился включения своей племянницы, действующего депутата Анастасии Немец в списки кандидатов, которых поддержат на праймериз «Единой России».

В апреле, утверждает источник агентства, Орлов дал понять Немец, что в следующем созыве ее не видит. «Узнав об этом, Потехин пошел к губернатору [Евгению Куйвашеву] и договорился, чтобы его родственнице все же обеспечили проходное место в партсписке ЕР», — поделился собеседник. Дозвониться до самой Немец к моменту публикации не удалось.

Потехин известен тем, что в конце 2000-х и начале 2010-х годов занимал пост президента ХК «Автомобилист». В 2011 году он стал подозреваемым в уголовном деле по статье 199 УК РФ (примечание 1 часть 2) за неисполнение обязательств по уплате налогов. Чем завершилось то разбирательство, неизвестно.

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О том, что Немец, по замыслу властей, должна занять проходное место в партсписке «Единой России», URA.RU писало 25 апреля. Компанию ей, вероятно, составят депутаты Тимофей Жуков (участник СВО) и Антон Швалев, которых связывают с антимэрской командой Виталия Кочеткова, а также топ-менеджер УГМК Илья Бондарев. Возглавит партсписок сам Орлов. В тройку вместе с ним войдут депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин.

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В планы мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на выборы в гордуму вмешался авторитетный предприниматель Вячеслав Потехин. По данным URA.RU, именно он добился включения своей племянницы, действующего депутата Анастасии Немец в списки кандидатов, которых поддержат на праймериз «Единой России». В апреле, утверждает источник агентства, Орлов дал понять Немец, что в следующем созыве ее не видит. «Узнав об этом, Потехин пошел к губернатору [Евгению Куйвашеву] и договорился, чтобы его родственнице все же обеспечили проходное место в партсписке ЕР», — поделился собеседник. Дозвониться до самой Немец к моменту публикации не удалось. Потехин известен тем, что в конце 2000-х и начале 2010-х годов занимал пост президента ХК «Автомобилист». В 2011 году он стал подозреваемым в уголовном деле по статье 199 УК РФ (примечание 1 часть 2) за неисполнение обязательств по уплате налогов. Чем завершилось то разбирательство, неизвестно. О том, что Немец, по замыслу властей, должна занять проходное место в партсписке «Единой России», URA.RU писало 25 апреля. Компанию ей, вероятно, составят депутаты Тимофей Жуков (участник СВО) и Антон Швалев, которых связывают с антимэрской командой Виталия Кочеткова, а также топ-менеджер УГМК Илья Бондарев. Возглавит партсписок сам Орлов. В тройку вместе с ним войдут депутат Госдумы Антон Шипулин и депутат заксо Сергей Карякин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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