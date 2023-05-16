Экс-депутат Харькова объяснил, как остановить атаки ВСУ по границам РФ

Экс-депутат Харькова Кеворкян: взятие Купянска обрушит харьковский фронт ВСУ

17 мая 2023 в 03:03 Размер текста - 17 +

Перенос линии фронта к Харькову остановит атаки ВСУ по Белгородской области, считает Константин Кеворкян Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атаки ВСУ по пригородным с Украиной российским территориям, в частности, по Белгородской области, можно будет остановить путем переноса линии фронта к Харькову. Для этого в первую очередь ВС РФ нужно овладеть Купянском. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Мне кажется, чрезвычайно важным заданием для российских войск станет отодвигание линии фронта от непосредственно границы Российской Федерации вглубь и по направлению к Харькову, чтобы максимально обезопасить город Белгород и другие города Белгородской области от непрекращающихся ударов ВСУ. Узловым центром на данном направлении является город Купянск. Он контролирует железнодорожное движение вдоль реки Оскол, является значительным промышленным центром. Взятие его в перспективе может обрушить харьковский фронт противника. Для этого нам необходимо форсировать реку Оскол. Мы сейчас удерживаем ее левый берег, а нам нужно выйти на правобережье. Для этого предпринимаются усилия по очистке от противника тех немногих пунктов, которые он сохраняет за собой на левом берегу Оскола», — объяснил Константин Кеворкян. По словам экс-депутата Харькова, у российской армии могут возникнуть трудности при форсировании реки Оскол. «К Купянску можно подойти либо с запада, где река преграждает путь, либо с севера. Это подразумевает наступление со стороны Белгородской области или форсирование Оскола чуть севернее Купянска. [Форсировать реку] достаточно сложно, потому что, во-первых, правобережье традиционно выше, нависает над левым берегом, во-вторых, там очень лесистая местность. Вдоль реки Оскол проходят густые леса, в которых довольно сложно вести боевые действия силами бронетехники или других наступательных средств. Но в то же время леса способствуют более эффективной обороне», — добавил Кеворкян. По данным telegram-канала «Русская Весна», российские военные взяли в Харьковской области село Масютовка. Оно находится на купянском направлении. Ранее telegram-канал SHOT сообщил, что украинские РСЗО «Град» атаковали Белгородскую область фосфорными снарядами. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Атаки ВСУ по пригородным с Украиной российским территориям, в частности, по Белгородской области, можно будет остановить путем переноса линии фронта к Харькову. Для этого в первую очередь ВС РФ нужно овладеть Купянском. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился руководитель telegram-канала «Украина.ру», политический и общественный деятель Украины, экс-депутат Харьковского горсовета Константин Кеворкян. «Мне кажется, чрезвычайно важным заданием для российских войск станет отодвигание линии фронта от непосредственно границы Российской Федерации вглубь и по направлению к Харькову, чтобы максимально обезопасить город Белгород и другие города Белгородской области от непрекращающихся ударов ВСУ. Узловым центром на данном направлении является город Купянск. Он контролирует железнодорожное движение вдоль реки Оскол, является значительным промышленным центром. Взятие его в перспективе может обрушить харьковский фронт противника. Для этого нам необходимо форсировать реку Оскол. Мы сейчас удерживаем ее левый берег, а нам нужно выйти на правобережье. Для этого предпринимаются усилия по очистке от противника тех немногих пунктов, которые он сохраняет за собой на левом берегу Оскола», — объяснил Константин Кеворкян. По словам экс-депутата Харькова, у российской армии могут возникнуть трудности при форсировании реки Оскол. «К Купянску можно подойти либо с запада, где река преграждает путь, либо с севера. Это подразумевает наступление со стороны Белгородской области или форсирование Оскола чуть севернее Купянска. [Форсировать реку] достаточно сложно, потому что, во-первых, правобережье традиционно выше, нависает над левым берегом, во-вторых, там очень лесистая местность. Вдоль реки Оскол проходят густые леса, в которых довольно сложно вести боевые действия силами бронетехники или других наступательных средств. Но в то же время леса способствуют более эффективной обороне», — добавил Кеворкян. По данным telegram-канала «Русская Весна», российские военные взяли в Харьковской области село Масютовка. Оно находится на купянском направлении. Ранее telegram-канал SHOT сообщил, что украинские РСЗО «Град» атаковали Белгородскую область фосфорными снарядами.