В Кургане продлили запрет, введенный из-за пожаров

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Курганцам до лета запретили посещать леса Фото:
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Курганские власти приняли решение продлить запрет на посещение лесов, который ввели из-за пожаров. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации.

«Запрет на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств продлен по 2 июня. Постановление подписала глава города Елена Ситникова», — указано в сообщении мэрии. Это сделано, чтобы предотвратить возникновение ландшафтных пожаров и снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными возгораниями.

Изначально запрет на посещение городских лесов действовал с 1 по 21 апреля. Позже власти несколько раз его продлевали. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отменили режим ЧС, который был введен 7 мая из-за масштабных пожаров.

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Курганские власти приняли решение продлить запрет на посещение лесов, который ввели из-за пожаров. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации. «Запрет на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств продлен по 2 июня. Постановление подписала глава города Елена Ситникова», — указано в сообщении мэрии. Это сделано, чтобы предотвратить возникновение ландшафтных пожаров и снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными возгораниями. Изначально запрет на посещение городских лесов действовал с 1 по 21 апреля. Позже власти несколько раз его продлевали. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отменили режим ЧС, который был введен 7 мая из-за масштабных пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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