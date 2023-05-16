В Кургане продлили запрет, введенный из-за пожаров

Курганские власти приняли решение продлить запрет на посещение лесов, который ввели из-за пожаров. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации.
«Запрет на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств продлен по 2 июня. Постановление подписала глава города Елена Ситникова», — указано в сообщении мэрии. Это сделано, чтобы предотвратить возникновение ландшафтных пожаров и снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными возгораниями.
Изначально запрет на посещение городских лесов действовал с 1 по 21 апреля. Позже власти несколько раз его продлевали. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отменили режим ЧС, который был введен 7 мая из-за масштабных пожаров.
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