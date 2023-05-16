В Кургане продлили запрет, введенный из-за пожаров

16 мая 2023 в 20:39 Размер текста - 17 +

Курганцам до лета запретили посещать леса Фото: Екатерина Сычкова новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Курганские власти приняли решение продлить запрет на посещение лесов, который ввели из-за пожаров. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации. «Запрет на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств продлен по 2 июня. Постановление подписала глава города Елена Ситникова», — указано в сообщении мэрии. Это сделано, чтобы предотвратить возникновение ландшафтных пожаров и снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными возгораниями. Изначально запрет на посещение городских лесов действовал с 1 по 21 апреля. Позже власти несколько раз его продлевали. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отменили режим ЧС, который был введен 7 мая из-за масштабных пожаров.

Курганские власти приняли решение продлить запрет на посещение лесов, который ввели из-за пожаров. Информация опубликована на официальном сайте городской администрации. «Запрет на посещение гражданами лесов и въезд транспортных средств продлен по 2 июня. Постановление подписала глава города Елена Ситникова», — указано в сообщении мэрии. Это сделано, чтобы предотвратить возникновение ландшафтных пожаров и снизить риски возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с природными возгораниями. Изначально запрет на посещение городских лесов действовал с 1 по 21 апреля. Позже власти несколько раз его продлевали. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области отменили режим ЧС, который был введен 7 мая из-за масштабных пожаров.