16 мая 2023

В офисе Зеленского пожаловались на нехватку оружия для начала контрнаступления

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы Украины. stock, артиллерия, пушка, ВСУ, stock
Украине нехватает вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления, заявил Жовква Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте спецоперации. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.

«К сожалению, уровень оснащения, который у нас есть, еще недостаточен для начала контрнаступления. Для начала контрнаступления нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов, нужна бронетехника и танки», — передает слова Игоря Жовква Sky News.

По словам замруководителя офиса президента Украины, Зеленский ездил в Германию, Францию и Италию, чтобы запросить технику и боеприпасы. Основной целью визита было запросить новые военные пакеты помощи, заявил Жовква.

Ранее URA.RU передавало заявление минобороны России о начале контрнаступления ВСУ 11 мая. В ходе контрнаступления Украина столкнулась с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. При этом в ведомстве добавили, что все попытки ВСУ совершить контрнаступление были успешно отражены российскими военнослужащими.

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В Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте спецоперации. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква. «К сожалению, уровень оснащения, который у нас есть, еще недостаточен для начала контрнаступления. Для начала контрнаступления нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов, нужна бронетехника и танки», — передает слова Игоря Жовква Sky News. По словам замруководителя офиса президента Украины, Зеленский ездил в Германию, Францию и Италию, чтобы запросить технику и боеприпасы. Основной целью визита было запросить новые военные пакеты помощи, заявил Жовква. Ранее URA.RU передавало заявление минобороны России о начале контрнаступления ВСУ 11 мая. В ходе контрнаступления Украина столкнулась с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. При этом в ведомстве добавили, что все попытки ВСУ совершить контрнаступление были успешно отражены российскими военнослужащими.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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