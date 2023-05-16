В офисе Зеленского пожаловались на нехватку оружия для начала контрнаступления

В Украине недостаточно вооружения и боеприпасов для начала контрнаступления на фронте спецоперации. Об этом заявил замруководителя офиса президента Украины Владимира Зеленского Игорь Жовква.
«К сожалению, уровень оснащения, который у нас есть, еще недостаточен для начала контрнаступления. Для начала контрнаступления нужно достаточное количество артиллерийских систем и боеприпасов, нужна бронетехника и танки», — передает слова Игоря Жовква
По словам замруководителя офиса президента Украины, Зеленский ездил в Германию, Францию и Италию, чтобы запросить технику и боеприпасы. Основной целью визита было запросить новые военные пакеты помощи, заявил Жовква.
Ранее URA.RU передавало заявление минобороны России о начале контрнаступления ВСУ 11 мая. В ходе контрнаступления Украина столкнулась с несколькими проблемами — нехваткой боеприпасов и неподходящей погодой. При этом в ведомстве добавили, что все попытки ВСУ совершить контрнаступление были успешно отражены российскими военнослужащими.
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