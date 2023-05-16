Ilta-Sanomat: Финляндия отгородилась от России «садовым заборчиком»

17 мая 2023 в 03:34 Размер текста - 17 +

Финскому обозревателю ограждение на границе России и Финляндии напоминает садовый забор Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Швеция и Финляндия вступают в НАТО Забор на границе России и Финляндии напоминает садовое ограждение и ограждение в детском саду. Об этом заявила финская обозреватель Юсси Лайне. «Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — передает слова Юсси Лайне Ilta-Sanomat . Финского обозревателя удивила фотография тестового варианта забора, который планируют построить на границе России и Финляндии. Забор длиной 200 километров будет построен в течении трех — четырех лет. По данным обозревателя, стоимость ограждения составит около 380 миллионов евро. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство рассказывало, что президент России Владимир Путин предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. Кроме этого пользователи Twitter с иронией отреагировали на установку забора на границе с Россией

Забор на границе России и Финляндии напоминает садовое ограждение и ограждение в детском саду. Об этом заявила финская обозреватель Юсси Лайне. «Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — передает слова Юсси Лайне Ilta-Sanomat. Финского обозревателя удивила фотография тестового варианта забора, который планируют построить на границе России и Финляндии. Забор длиной 200 километров будет построен в течении трех — четырех лет. По данным обозревателя, стоимость ограждения составит около 380 миллионов евро. Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство рассказывало, что президент России Владимир Путин предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. Кроме этого пользователи Twitter с иронией отреагировали на установку забора на границе с Россией