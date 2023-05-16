Ilta-Sanomat: Финляндия отгородилась от России «садовым заборчиком»

Забор на границе России и Финляндии напоминает садовое ограждение и ограждение в детском саду. Об этом заявила финская обозреватель Юсси Лайне.
«Эта идея с возведением тестового участка забора кажется какой-то шуткой. Тестовый участок напоминает забор для детской площадки. Но я не очень-то удивлен», — передает слова Юсси Лайне
Финского обозревателя удивила фотография тестового варианта забора, который планируют построить на границе России и Финляндии. Забор длиной 200 километров будет построен в течении трех — четырех лет. По данным обозревателя, стоимость ограждения составит около 380 миллионов евро.
Ранее URA.RU сообщало, что Финляндия официально вступила в НАТО. Также агентство рассказывало, что президент России Владимир Путин предостерег президента Финляндии Саули Ниинисте от ошибочного отказа от традиционной политики военного нейтралитета. Кроме этого пользователи Twitter с иронией отреагировали на установку забора на границе с Россией
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