16 мая 2023

Российским бойцам пообещали поставить новую самоходную пушку 2С25М

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия, разное, архив. Пермь, артобстрел, боевые действия, сво, сау акация, армия россии
Новое орудие 2С25М начнут поставлять ВС РФ в 2024 году Фото:

Поставки нового самоходного артиллерийского орудия 2С25М могут начаться в российские войска в 2024 году. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в государственную корпорацию «Ростех».

«При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — ссылается на сообщение представителей холдинга ТАСС. На данный момент ведется корректировка конструкторской документации для последующего ее представления межведомственной комиссии и подготовка к серийному производству боевых машин.

Самоходная противотанковая установка 2С25М прошла государственные испытания в первом полугодии 2022 года. Она оснащена 125-миллиметровым орудием и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Машина может быть оснащена управляемыми ракетами, в боекомплект входят снаряды различного разрывного действия.

Ранее URA.RU рассказало, что выпуск самоходного орудия будет осуществляться на базе Курганского машиностроительного завода. Завод входит в госкорпорацию «Ростех».

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Поставки нового самоходного артиллерийского орудия 2С25М могут начаться в российские войска в 2024 году. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в государственную корпорацию «Ростех». «При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — ссылается на сообщение представителей холдинга ТАСС. На данный момент ведется корректировка конструкторской документации для последующего ее представления межведомственной комиссии и подготовка к серийному производству боевых машин. Самоходная противотанковая установка 2С25М прошла государственные испытания в первом полугодии 2022 года. Она оснащена 125-миллиметровым орудием и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Машина может быть оснащена управляемыми ракетами, в боекомплект входят снаряды различного разрывного действия. Ранее URA.RU рассказало, что выпуск самоходного орудия будет осуществляться на базе Курганского машиностроительного завода. Завод входит в госкорпорацию «Ростех».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...