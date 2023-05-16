Российским бойцам пообещали поставить новую самоходную пушку 2С25М

17 мая 2023 в 05:43 Размер текста - 17 +

Новое орудие 2С25М начнут поставлять ВС РФ в 2024 году Фото: Сергей Русанов © URA.RU Поставки нового самоходного артиллерийского орудия 2С25М могут начаться в российские войска в 2024 году. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в государственную корпорацию «Ростех». «При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — ссылается на сообщение представителей холдинга ТАСС. На данный момент ведется корректировка конструкторской документации для последующего ее представления межведомственной комиссии и подготовка к серийному производству боевых машин. Самоходная противотанковая установка 2С25М прошла государственные испытания в первом полугодии 2022 года. Она оснащена 125-миллиметровым орудием и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Машина может быть оснащена управляемыми ракетами, в боекомплект входят снаряды различного разрывного действия. Ранее URA.RU рассказало, что выпуск самоходного орудия будет осуществляться на базе Курганского машиностроительного завода. Завод входит в госкорпорацию «Ростех».

Поставки нового самоходного артиллерийского орудия 2С25М могут начаться в российские войска в 2024 году. Об этом сообщили представители холдинга «Высокоточные комплексы», входящего в государственную корпорацию «Ростех». «При принятии соответствующих решений Минобороны России поставки машин в вооруженные силы могут быть начаты в 2024 году», — ссылается на сообщение представителей холдинга ТАСС. На данный момент ведется корректировка конструкторской документации для последующего ее представления межведомственной комиссии и подготовка к серийному производству боевых машин. Самоходная противотанковая установка 2С25М прошла государственные испытания в первом полугодии 2022 года. Она оснащена 125-миллиметровым орудием и по огневой мощи соответствует танку Т-90МС. Машина может быть оснащена управляемыми ракетами, в боекомплект входят снаряды различного разрывного действия. Ранее URA.RU рассказало, что выпуск самоходного орудия будет осуществляться на базе Курганского машиностроительного завода. Завод входит в госкорпорацию «Ростех».