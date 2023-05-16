16 мая 2023

Премьер-министр Японии Кисида оценил сроки окончания СВО

Премьер-министр Японии Кисида предсказал затяжной конфликт на Украине
© Служба новостей «URA.RU»
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Кисида заявил о продолжении введения санкций в отношении РФ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер, поэтому странам G7 важно вместе поддерживать Киева. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида.

«Есть опасения, что ситуация на Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине», — передает слова Кисиды телеканал NHK. Он отметил, что санкции в отношении РФ от стран G7 будут продолжаться.

Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс сообщил, уменьшение военных поставок США Киеву приведет Украину к мирным переговорам, пишет «Национальная служба новостей». Американский правозащитник Аджам Барак заявил, что конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление.

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Конфликт вокруг Украины будет иметь затяжной характер, поэтому странам G7 важно вместе поддерживать Киева. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида. «Есть опасения, что ситуация на Украине будет затягиваться. Я считаю, что именно в этом контексте G7 должна вновь объединиться и продемонстрировать сильную солидарность по отношению к Украине», — передает слова Кисиды телеканал NHK. Он отметил, что санкции в отношении РФ от стран G7 будут продолжаться. Ранее директор национальной разведки США Эврил Хейнс сообщил, уменьшение военных поставок США Киеву приведет Украину к мирным переговорам, пишет «Национальная служба новостей». Американский правозащитник Аджам Барак заявил, что конфликт на Украине практически подошел к концу, несмотря на отчаянную попытку Киева организовать контрнаступление.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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