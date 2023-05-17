Марочко: Киев продолжает стягивать силы под Бахмут

17 мая 2023 в 10:04 Размер текста - 17 +

Киев продолжает стягивать силы под Бахмут, заявил Андрей Марочко Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают накапливать военную мощь под Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «На участке местности Миньковка — Часов Яр (территории, которые подконтрольны Киеву и находятся рядом с Бахмутом — прим. URA.RU) по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — заявил Марочко. Его слова передает РИА Новости. Российские силы атакуют позиции ВСУ на бахмутском направлении. Однако, по словам Марочко, из-за регулярных подвозов живой силы численность подразделений ВСУ остается на одном уровне. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 16 мая заявил, что под контролем ВСУ в Бахмуте остался один дом. По его словам, российские силы близки в полному взятию города.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают накапливать военную мощь под Бахмутом (Артемовском). Об этом заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, ссылаясь на свои источники. «На участке местности Миньковка — Часов Яр (территории, которые подконтрольны Киеву и находятся рядом с Бахмутом — прим. URA.RU) по автодорогам идет большое количество военной техники с вооружением, боеприпасами и личным составом», — заявил Марочко. Его слова передает РИА Новости. Российские силы атакуют позиции ВСУ на бахмутском направлении. Однако, по словам Марочко, из-за регулярных подвозов живой силы численность подразделений ВСУ остается на одном уровне. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин 16 мая заявил, что под контролем ВСУ в Бахмуте остался один дом. По его словам, российские силы близки в полному взятию города.