Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: под контролем ВСУ в Бахмуте остался один дом

16 мая 2023 в 22:36 Размер текста - 17 +

Пригожин заявил, что под контролем ВСУ остается последний дом Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) остается один дом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 200 метров. <…> Под контролем противника остается последний дом. Для того, чтобы полностью взять Бахмут, остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора. И Бахмут будет полностью взят под контроль подразделениями ЧВК „Вагнер“», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее Пригожин заявлял, что до полного освобождения города осталось зачистить 20 зданий. Спустя время он сказал, что под контролем ВСУ находится 1,59 квадратных километров, а до взятия Бахмута необходимо зачистить 12 домов.

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) остается один дом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 200 метров. <…> Под контролем противника остается последний дом. Для того, чтобы полностью взять Бахмут, остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора. И Бахмут будет полностью взят под контроль подразделениями ЧВК „Вагнер“», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее Пригожин заявлял, что до полного освобождения города осталось зачистить 20 зданий. Спустя время он сказал, что под контролем ВСУ находится 1,59 квадратных километров, а до взятия Бахмута необходимо зачистить 12 домов.