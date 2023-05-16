Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин: под контролем ВСУ в Бахмуте остался один дом

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Пригожин заявил, что под контролем ВСУ остается последний дом Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) остается один дом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Сегодня подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 200 метров. <…> Под контролем противника остается последний дом. Для того, чтобы полностью взять Бахмут, остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора. И Бахмут будет полностью взят под контроль подразделениями ЧВК „Вагнер“», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба.

Ранее Пригожин заявлял, что до полного освобождения города осталось зачистить 20 зданий. Спустя время он сказал, что под контролем ВСУ находится 1,59 квадратных километров, а до взятия Бахмута необходимо зачистить 12 домов.

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Под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Бахмуте (Артемовске) остается один дом. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Сегодня подразделения ЧВК „Вагнер“ продвинулись [на расстояние] до 200 метров. <…> Под контролем противника остается последний дом. Для того, чтобы полностью взять Бахмут, остался квартал ниже улицы Юбилейной и небольшой кусок частного сектора. И Бахмут будет полностью взят под контроль подразделениями ЧВК „Вагнер“», — приводит слова Евгения Пригожина его пресс-служба. Ранее Пригожин заявлял, что до полного освобождения города осталось зачистить 20 зданий. Спустя время он сказал, что под контролем ВСУ находится 1,59 квадратных километров, а до взятия Бахмута необходимо зачистить 12 домов.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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