Терапевт Раменский раскрыл, кому угрожает инсульт

Терапевт Раменский: причиной инсульта являются вредные привычки
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Новая установка МРТ в Областной детской клинической больнице. Екатеринбург
Инсульт вызывает курение и злоупотребление алкоголем. Фото:

Спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, а также диабет и сидячий образ жизни. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский.

«Инсульт провоцируют: высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, курение, злоупотребление алкоголем, диабет, недостаток физической активности», — передает слова Раменского издание News.ru. Он рассказал, что инсульт можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни. Для этого нужны регулярные медицинские осмотры, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность.

Ранее врач-онколог Александр Лукин рассказал о женских привычках, которые приводят к образованию рака. По его словам, самым опасным досугом для женщины является просмотр телевизора, поскольку это повышает уровень стресса и холестерина, а также снижает качество работы сосудов, что может послужить развитию рака.

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Спровоцировать инсульт может повышенный уровень холестерина, курение, злоупотребление алкоголем, артериальная гипертензия, а также диабет и сидячий образ жизни. Об этом сообщил терапевт Павел Раменский. «Инсульт провоцируют: высокий уровень холестерина, артериальная гипертензия, курение, злоупотребление алкоголем, диабет, недостаток физической активности», — передает слова Раменского издание News.ru. Он рассказал, что инсульт можно предотвратить, придерживаясь здорового образа жизни. Для этого нужны регулярные медицинские осмотры, правильное питание, отказ от вредных привычек и регулярная физическая активность. Ранее врач-онколог Александр Лукин рассказал о женских привычках, которые приводят к образованию рака. По его словам, самым опасным досугом для женщины является просмотр телевизора, поскольку это повышает уровень стресса и холестерина, а также снижает качество работы сосудов, что может послужить развитию рака.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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