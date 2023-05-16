16 мая 2023

В мэрии Кургана признали новую транспортную схему почти идеальной

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Автобусная остановка. Курган, автобус, пассажиры автобуса, транспортная реформа, омский мост
Власти считают, что с точки зрения протяженности автобусные маршруты сейчас совершенны Фото:
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Передел транспортного рынка в Кургане

Директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков назвал новую схему автобусных маршрутов почти идеальной. Так он высказался на совместном заседании депутатских комиссий по транспорту.

«Схема близка к идеалу с точки зрения математического расчета. Сейчас недочеты, которые есть, например, в плане интервалов движения транспорта, мы можем регулировать в рамках контрактов. С точки зрения протяженности маршрутов и их геометрии по карте города она совершенна», — передает слова Плешкова корреспондент URA.RU с места событий.

С этим были согласны не все депутаты. Яков Сидоров назвал транспортную реформу недоработанной. Иван Портнов рассказал об обращении по маршруту №14 из-за того, что людей заставили дважды оплачивать одну поездку. Ему пояснили, что с ситуацией разобрались. В то же время Портнов поблагодарил власти за коммуникабельность и открытость в решении вопросов.

Ранее URA.RU писало, что курганская администрация отчитается о результатах транспортной реформы. Новые автобусные маршруты начали действовать в Кургане 3 января.

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Директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков назвал новую схему автобусных маршрутов почти идеальной. Так он высказался на совместном заседании депутатских комиссий по транспорту. «Схема близка к идеалу с точки зрения математического расчета. Сейчас недочеты, которые есть, например, в плане интервалов движения транспорта, мы можем регулировать в рамках контрактов. С точки зрения протяженности маршрутов и их геометрии по карте города она совершенна», — передает слова Плешкова корреспондент URA.RU с места событий. С этим были согласны не все депутаты. Яков Сидоров назвал транспортную реформу недоработанной. Иван Портнов рассказал об обращении по маршруту №14 из-за того, что людей заставили дважды оплачивать одну поездку. Ему пояснили, что с ситуацией разобрались. В то же время Портнов поблагодарил власти за коммуникабельность и открытость в решении вопросов. Ранее URA.RU писало, что курганская администрация отчитается о результатах транспортной реформы. Новые автобусные маршруты начали действовать в Кургане 3 января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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