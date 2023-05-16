В мэрии Кургана признали новую транспортную схему почти идеальной

17 мая 2023 в 12:32 Размер текста - 17 +

Власти считают, что с точки зрения протяженности автобусные маршруты сейчас совершенны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Передел транспортного рынка в Кургане Директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков назвал новую схему автобусных маршрутов почти идеальной. Так он высказался на совместном заседании депутатских комиссий по транспорту. «Схема близка к идеалу с точки зрения математического расчета. Сейчас недочеты, которые есть, например, в плане интервалов движения транспорта, мы можем регулировать в рамках контрактов. С точки зрения протяженности маршрутов и их геометрии по карте города она совершенна», — передает слова Плешкова корреспондент URA.RU с места событий. С этим были согласны не все депутаты. Яков Сидоров назвал транспортную реформу недоработанной. Иван Портнов рассказал об обращении по маршруту №14 из-за того, что людей заставили дважды оплачивать одну поездку. Ему пояснили, что с ситуацией разобрались. В то же время Портнов поблагодарил власти за коммуникабельность и открытость в решении вопросов. Ранее URA.RU писало, что курганская администрация отчитается о результатах транспортной реформы. Новые автобусные маршруты начали действовать в Кургане 3 января.

Директор департамента развития городского хозяйства Кургана Андрей Плешков назвал новую схему автобусных маршрутов почти идеальной. Так он высказался на совместном заседании депутатских комиссий по транспорту. «Схема близка к идеалу с точки зрения математического расчета. Сейчас недочеты, которые есть, например, в плане интервалов движения транспорта, мы можем регулировать в рамках контрактов. С точки зрения протяженности маршрутов и их геометрии по карте города она совершенна», — передает слова Плешкова корреспондент URA.RU с места событий. С этим были согласны не все депутаты. Яков Сидоров назвал транспортную реформу недоработанной. Иван Портнов рассказал об обращении по маршруту №14 из-за того, что людей заставили дважды оплачивать одну поездку. Ему пояснили, что с ситуацией разобрались. В то же время Портнов поблагодарил власти за коммуникабельность и открытость в решении вопросов. Ранее URA.RU писало, что курганская администрация отчитается о результатах транспортной реформы. Новые автобусные маршруты начали действовать в Кургане 3 января.