Зарплаты руководства Пермской оперы снизились, а Театра-Театра — выросли

Министерство культуры Пермского края обнародовало данные о зарплатах руководителей подведомственных учреждений. Как выяснилось, динамика доходов у руководства двух главных театров региона разная — в академическом Театре-Театре зарплаты выросли, а в Оперном снизились.
«Генеральный директор. Рассчитываемая за календарный год среднемесячная заработная плата — 282 946,34 рубля», — говорится в отчете министерства о доходах руководителя театра оперы и балета за 2022 год. По данным за 2021 год, гендиректор получал более 330 тысяч рублей ежемесячно.
В Театре-Театре ситуация обратная. Если в 2021 году на зарплаты художественного руководителя и исполнительного директора каждый месяц тратилось по 635,5 и 359 тысяч рублей соответственно, то в 2022 году эти цифры выросли до 707,4 и 503,6 тысячи рублей.
Пермский театр оперы и балета с июня 2021 года по май 2023 года возглавлял Довлет Анзароков, которого со скандалом уволили. Художественным руководителем Театра-Театра много лет является Борис Мильграм, а исполнительным директором с августа 2021 года работает Егор Мухин. Мильграм остается самым высокооплачиваемым руководителем пермских театров.
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