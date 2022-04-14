Больше всех получал худрук «Театра-Театра» Борис Мильграм Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Министерство культуры Пермского края опубликовало информацию о среднемесячных зарплатах руководителей краевых учреждений культуры: театров, музеев и галерей, — за 2021 год. Самую большую зарплату по итогам года получил художественный руководитель пермского академического театра «Театр-Театр» Борис Мильграм. Его зарплата в месяц составила 636 тысяч рублей.

На втором месте — директор Пермской краевой филармонии Галина Кокоулина со среднемесячной зарплатой в 437 тысяч рублей. Третье место занял генеральный директор Пермского театра оперы и балета Довлет Анзароков, который возглавил пермскую оперу год назад. Его доход в месяц составлял 330 тысяч рублей.

На четвертом месте рейтинга самых высоких зарплат оказалась руководитель музея современного искусства PERMM Наиля Аллахвердиева. Ее зарплата составила 207 тысяч рублей. И замыкает топ-5 директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова с зарплатой в 190 тысяч рублей.

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