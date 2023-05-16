16 мая 2023

Третьего участника похищения подростка в Челябинске отправили в СИЗО

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Следственный изолятор №1 (СИЗО). Екатеринбург, сизо, зона, колония, тюрьма, нары, изолятор, решетка на окне, следственный изолятор, тюремная камера
Похититель проведет в СИЗО два месяца Фото:

Третьего фигуранта дела о похищении подростка в Челябинске 17 мая отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до середины июля.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении под стражу обвиняемого. Он пробудет в СИЗО два месяца, то есть до 14 июля 2023 года», — сообщили в прокуратуре региона.

В похищении участвовало четыре человека. Все они были установлены и задержаны полицией. Двоих из них накануне отправили за решетку.

Мужчины похитили ребенка и записали видео, в котором требовали от родителей 85 тысяч рублей за освобождение. После того как похитители были задержаны и ребенок вернулся домой, его направили на медосмотр. По словам отца, с подростком все в порядке.

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Третьего фигуранта дела о похищении подростка в Челябинске 17 мая отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до середины июля. «Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении под стражу обвиняемого. Он пробудет в СИЗО два месяца, то есть до 14 июля 2023 года», — сообщили в прокуратуре региона. В похищении участвовало четыре человека. Все они были установлены и задержаны полицией. Двоих из них накануне отправили за решетку. Мужчины похитили ребенка и записали видео, в котором требовали от родителей 85 тысяч рублей за освобождение. После того как похитители были задержаны и ребенок вернулся домой, его направили на медосмотр. По словам отца, с подростком все в порядке.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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