Третьего участника похищения подростка в Челябинске отправили в СИЗО

Похититель проведет в СИЗО два месяца Фото: Анна Майорова © URA.RU

Третьего фигуранта дела о похищении подростка в Челябинске 17 мая отправили в СИЗО. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пробудет под стражей до середины июля.

«Суд удовлетворил ходатайство прокурора о заключении под стражу обвиняемого. Он пробудет в СИЗО два месяца, то есть до 14 июля 2023 года», — сообщили в прокуратуре региона.

В похищении участвовало четыре человека. Все они были установлены и задержаны полицией. Двоих из них накануне отправили за решетку.

Мужчины похитили ребенка и записали видео, в котором требовали от родителей 85 тысяч рублей за освобождение. После того как похитители были задержаны и ребенок вернулся домой, его направили на медосмотр. По словам отца, с подростком все в порядке.