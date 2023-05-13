13 мая 2023
12 мая 2023

Челябинская полиция проверяет информацию о похищении подростка

© Служба новостей «URA.RU»
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Репетиция парада Победы. Екатеринбург, кобура, дубинка, оградительная лента, полицейский
Полиция проверяет информацию из соцсетей о похищении 15-летнего мальчика Фото:

В Челябинске полиция проверяет информацию о похищении 15-летнего подростка в микрорайоне Парковый. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области.

«Полицейские Челябинска проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о возможном совершенном противоправном деянии в отношении 15-летнего подростка. По завершении мероприятий будет принято законное решение», — сообщили в ведомстве.

Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация о том, что неизвестные мужчины удерживают 15-летнего подростка в лесу за улицей Александра Шмакова. Якобы они требуют за мальчика выкуп 85 тысяч рублей. К посту прилагается фотография подростка в лесу, якобы сделанная похитителями.

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В Челябинске полиция проверяет информацию о похищении 15-летнего подростка в микрорайоне Парковый. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские Челябинска проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о возможном совершенном противоправном деянии в отношении 15-летнего подростка. По завершении мероприятий будет принято законное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация о том, что неизвестные мужчины удерживают 15-летнего подростка в лесу за улицей Александра Шмакова. Якобы они требуют за мальчика выкуп 85 тысяч рублей. К посту прилагается фотография подростка в лесу, якобы сделанная похитителями.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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