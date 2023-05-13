Челябинская полиция проверяет информацию о похищении подростка

14 мая 2023 в 19:53 Размер текста - 17 +

Полиция проверяет информацию из соцсетей о похищении 15-летнего мальчика Фото: Московец Илья © URA.RU В Челябинске полиция проверяет информацию о похищении 15-летнего подростка в микрорайоне Парковый. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские Челябинска проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о возможном совершенном противоправном деянии в отношении 15-летнего подростка. По завершении мероприятий будет принято законное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация о том, что неизвестные мужчины удерживают 15-летнего подростка в лесу за улицей Александра Шмакова. Якобы они требуют за мальчика выкуп 85 тысяч рублей. К посту прилагается фотография подростка в лесу, якобы сделанная похитителями.

В Челябинске полиция проверяет информацию о похищении 15-летнего подростка в микрорайоне Парковый. Об этом сообщили в ГУ МВД по Челябинской области. «Полицейские Челябинска проверяют информацию, размещенную в социальных сетях, о возможном совершенном противоправном деянии в отношении 15-летнего подростка. По завершении мероприятий будет принято законное решение», — сообщили в ведомстве. Ранее в telegram-канале «Парковый Live» появилась информация о том, что неизвестные мужчины удерживают 15-летнего подростка в лесу за улицей Александра Шмакова. Якобы они требуют за мальчика выкуп 85 тысяч рублей. К посту прилагается фотография подростка в лесу, якобы сделанная похитителями.