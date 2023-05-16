С Александра Кузнецова сняли дополнительное наказание Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Уголовные дела в челябинском минздраве

Бывшему заместителю министра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову, получившему условный срок за многомилионные махинации при закупке техники для областного минздрава, 17 мая изменили приговор в части дополнительного наказания. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала областного суда, с Кузнецова сняли ограничения на ведение административной и организационной деятельности.

Кузнецов был готов к любому решению суда. На заседание, на котором решалась, где он проведет следующие несколько лет жизни, бывший чиновник пришел с собранной сумкой вещей. Во время своего последнего слова, Кузнецов объяснил завышение контрактов на поставку оборудования спешкой из-за пандемии коронавируса, бушевавшей на тот момент по всему миру. Однако, своей вины в нарушении условий закупки экс-чиновник не отрицал.

«Исключить назначение Кузнецову дополнительного наказания в виде запрета занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационных полномочий. В остальной части приговор оставить без изменений», — зачитал решение судья Сергей Иванов.

Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он подстроил результаты торгов для компании знакомого коммерсанта Елены Селищевой, таким образом причинив ущерб бюджету на сумму свыше 80 млн рублей.

Проведя пять месяцев в СИЗО Кузнецов признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал силовикам, что Селищева склонила его к преступлению. Бизнес-леди была задержана и заключена под стражу. Ее дело было выделено в отдельное производство. После нескольких неудачных попыток ее адвокатам удалось убедить суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста.

Экс-чиновник переживал за свою дальнейшую судьбу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Адвокаты Михаил Кириенко и Наталья Полякова смогли убедить суд не отправлять Кузнецова в колонию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU