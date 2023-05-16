Бывшему заместителю министра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову, получившему условный срок за многомилионные махинации при закупке техники для областного минздрава, 17 мая изменили приговор в части дополнительного наказания. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала областного суда, с Кузнецова сняли ограничения на ведение административной и организационной деятельности.
Кузнецов был готов к любому решению суда. На заседание, на котором решалась, где он проведет следующие несколько лет жизни, бывший чиновник пришел с собранной сумкой вещей. Во время своего последнего слова, Кузнецов объяснил завышение контрактов на поставку оборудования спешкой из-за пандемии коронавируса, бушевавшей на тот момент по всему миру. Однако, своей вины в нарушении условий закупки экс-чиновник не отрицал.
«Исключить назначение Кузнецову дополнительного наказания в виде запрета занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационных полномочий. В остальной части приговор оставить без изменений», — зачитал решение судья Сергей Иванов.
Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он подстроил результаты торгов для компании знакомого коммерсанта Елены Селищевой, таким образом причинив ущерб бюджету на сумму свыше 80 млн рублей.
Проведя пять месяцев в СИЗО Кузнецов признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал силовикам, что Селищева склонила его к преступлению. Бизнес-леди была задержана и заключена под стражу. Ее дело было выделено в отдельное производство. После нескольких неудачных попыток ее адвокатам удалось убедить суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста.
Бывшему заместителю министра здравоохранения Челябинской области Александру Кузнецову, получившему условный срок за многомилионные махинации при закупке техники для областного минздрава, 17 мая изменили приговор в части дополнительного наказания. Как сообщает корреспондент URA.RU из зала областного суда, с Кузнецова сняли ограничения на ведение административной и организационной деятельности. Кузнецов был готов к любому решению суда. На заседание, на котором решалась, где он проведет следующие несколько лет жизни, бывший чиновник пришел с собранной сумкой вещей. Во время своего последнего слова, Кузнецов объяснил завышение контрактов на поставку оборудования спешкой из-за пандемии коронавируса, бушевавшей на тот момент по всему миру. Однако, своей вины в нарушении условий закупки экс-чиновник не отрицал. «Исключить назначение Кузнецову дополнительного наказания в виде запрета занимать должности, связанные с осуществлением административно-хозяйственных и организационных полномочий. В остальной части приговор оставить без изменений», — зачитал решение судья Сергей Иванов. Кузнецов был задержан сотрудниками УФСБ по региону в феврале 2022 года. Ему предъявили обвинения в злоупотреблении служебными полномочиями. По версии следствия, он подстроил результаты торгов для компании знакомого коммерсанта Елены Селищевой, таким образом причинив ущерб бюджету на сумму свыше 80 млн рублей. Проведя пять месяцев в СИЗО Кузнецов признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого рассказал силовикам, что Селищева склонила его к преступлению. Бизнес-леди была задержана и заключена под стражу. Ее дело было выделено в отдельное производство. После нескольких неудачных попыток ее адвокатам удалось убедить суд смягчить меру пресечения до домашнего ареста.