В закосбрании ЯНАО откажутся от экономии на зарплатах депутатов. Инсайд

Единороссы ЯНАО намерены отклонить законопроект о сокращении зарплат в заксобрании

17 мая 2023 в 17:59 Размер текста - 17 +

Депутатам предложили приравнять их зарплаты к средним по региону Фото: Владимир Андреев © URA.RU Единороссы ЯНАО намерены «заблокировать» законопроект о сокращении зарплат депутатам заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Единороссы в заксобрании будут искать всевозможные причины для отправки проекта на доработку с последующим отклонением, поскольку предложение руководителя фракции „Справедливой России“ Лазарева сильно ударит по кошелькам депутатов», — сообщил источник. В заксобрании агентству ответили, что законопроект возвращен инициатору в связи с отсутствием необходимого комплекта документов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Максим Лазарев предложил приравнять зарплаты депутатов заксобрания к средним по региону. Он отметил, что средний заработок по региону в 2022 году составил 128 000 рублей.

Единороссы ЯНАО намерены «заблокировать» законопроект о сокращении зарплат депутатам заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Единороссы в заксобрании будут искать всевозможные причины для отправки проекта на доработку с последующим отклонением, поскольку предложение руководителя фракции „Справедливой России“ Лазарева сильно ударит по кошелькам депутатов», — сообщил источник. В заксобрании агентству ответили, что законопроект возвращен инициатору в связи с отсутствием необходимого комплекта документов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Максим Лазарев предложил приравнять зарплаты депутатов заксобрания к средним по региону. Он отметил, что средний заработок по региону в 2022 году составил 128 000 рублей.