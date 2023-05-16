16 мая 2023

В закосбрании ЯНАО откажутся от экономии на зарплатах депутатов. Инсайд

Единороссы ЯНАО намерены отклонить законопроект о сокращении зарплат в заксобрании
© Служба новостей «URA.RU»
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Сбор участников на пленарное заседании форума АСИ. Москва, депутат, чиновник, диалог
Депутатам предложили приравнять их зарплаты к средним по региону Фото:

Единороссы ЯНАО намерены «заблокировать» законопроект о сокращении зарплат депутатам заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.

«Единороссы в заксобрании будут искать всевозможные причины для отправки проекта на доработку с последующим отклонением, поскольку предложение руководителя фракции „Справедливой России“ Лазарева сильно ударит по кошелькам депутатов», — сообщил источник. В заксобрании агентству ответили, что законопроект возвращен инициатору в связи с отсутствием необходимого комплекта документов.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат Максим Лазарев предложил приравнять зарплаты депутатов заксобрания к средним по региону. Он отметил, что средний заработок по региону в 2022 году составил 128 000 рублей.

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Единороссы ЯНАО намерены «заблокировать» законопроект о сокращении зарплат депутатам заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона. «Единороссы в заксобрании будут искать всевозможные причины для отправки проекта на доработку с последующим отклонением, поскольку предложение руководителя фракции „Справедливой России“ Лазарева сильно ударит по кошелькам депутатов», — сообщил источник. В заксобрании агентству ответили, что законопроект возвращен инициатору в связи с отсутствием необходимого комплекта документов. Ранее URA.RU сообщало, что депутат Максим Лазарев предложил приравнять зарплаты депутатов заксобрания к средним по региону. Он отметил, что средний заработок по региону в 2022 году составил 128 000 рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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