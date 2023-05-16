Единороссы ЯНАО намерены «заблокировать» законопроект о сокращении зарплат депутатам заксобрания. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте региона.
«Единороссы в заксобрании будут искать всевозможные причины для отправки проекта на доработку с последующим отклонением, поскольку предложение руководителя фракции „Справедливой России“ Лазарева сильно ударит по кошелькам депутатов», — сообщил источник. В заксобрании агентству ответили, что законопроект возвращен инициатору в связи с отсутствием необходимого комплекта документов.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат Максим Лазарев предложил приравнять зарплаты депутатов заксобрания к средним по региону. Он отметил, что средний заработок по региону в 2022 году составил 128 000 рублей.
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