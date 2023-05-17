Госдума приняла поправки о задержании до 30 суток в зоне военного положения

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Клипарт Государственная Дума и Совет Федерации. Москва, госдума, государственная дума, гд
В Госдуме во втором чтении приняли поправки, предполагающие арест за нарушения в зоне военного положения Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Госдума РФ приняла во втором чтении поправки о задержании до 30 суток граждан за нарушения в зоне военного положения. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания.

«Приняты поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов», — отмечалось в ходе заседания. Прямая трансляция велась на сайте Госдумы. Арестовывать будут именно за нарушение запретов, установленных президентом РФ Владимиром Путиным.

Первые поправки по этому поводу были внесены 16 мая. Мера будет действовать на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В новых регионах РФ введено военное положение.

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Госдума РФ приняла во втором чтении поправки о задержании до 30 суток граждан за нарушения в зоне военного положения. Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания. «Приняты поправки о задержании на срок до 30 суток в зоне военного положения за нарушение запретов», — отмечалось в ходе заседания. Прямая трансляция велась на сайте Госдумы. Арестовывать будут именно за нарушение запретов, установленных президентом РФ Владимиром Путиным. Первые поправки по этому поводу были внесены 16 мая. Мера будет действовать на территории Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областях. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию с целью защиты мирного населения Донбасса. В новых регионах РФ введено военное положение.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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