В Госдуме хотят задерживать россиян за нарушение запретов Путина в ряде регионов

В Госдуме предложили задерживать граждан, нарушающих запреты в регионах, где ввели военное положение

16 мая 2023 в 17:49 Размер текста - 17 +

В регионах, где введено военное положение, россиян может ждать задержание на 30 суток за нарушение запретов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Госдуму внесли поправки в законопроект, направленные на задержание граждан, нарушающих запреты и ограничения, установленные президентом России Владимиром Путиным. Мера будет действовать в регионах, где введено военное положение, а именно: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом сообщил один из инициаторов проекта, сенатор РФ Андрей Клишас. «На основании указов президента, на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале . Ранее в Госдуму внесли поправки федерального конституционного закона о военном положении. Согласно изменениям, будет позволено провести выборы на субъектах России, где введено военное положение. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, такая мера позволит жителям новых регионов РФ выразить свою политическую волю осенью 2023 года.

В Госдуму внесли поправки в законопроект, направленные на задержание граждан, нарушающих запреты и ограничения, установленные президентом России Владимиром Путиным. Мера будет действовать в регионах, где введено военное положение, а именно: ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. Об этом сообщил один из инициаторов проекта, сенатор РФ Андрей Клишас. «На основании указов президента, на территории, на которой введено военное положение, применяются такие меры, как административное задержание на срок до 30 суток в случае нарушения запретов и ограничений, установленных указами президента РФ», — написал Андрей Клишас в своем telegram-канале. Ранее в Госдуму внесли поправки федерального конституционного закона о военном положении. Согласно изменениям, будет позволено провести выборы на субъектах России, где введено военное положение. По словам главы думского комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, такая мера позволит жителям новых регионов РФ выразить свою политическую волю осенью 2023 года.