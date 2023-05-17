Депутат-юрист советует погорельцам судиться с мэрией Кургана за потерянное имущество

Курганские погорельцы интересуются, кто ответит за масштабные пожары Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Депутат Курганской городской думы, юрист Яков Сидоров считает, что погорельцы микрорайона Смолино могут направлять иски о возмещении ущерба к администрации города Кургана. Об этом Сидоров сообщил в разговоре с корреспондентом URA.RU.

«Погорельцы могут предъявить иски на возмещение ущерба к администрации города Кургана. СК сообщал о возбуждении нескольких уголовных дел по факту пожаров. Но здесь не обязательно ждать уголовные дела, достаточно административки [в части нарушения противопожарных требований] в отношении администрации города. А она [административка] уже есть», — сказал Сидоров.

При этом Сидоров считает, что такой иск будет эффективней, чем иск к установленному судом виновнику пожара — физическому лицу. В случае удовлетворения иска (особенно коллективного с крупной суммой ущерба), физлицо не сможет выплатить ущерб в полном объеме, уверен депутат.

Такого же мнения придерживается другой курганский депутат-юрист Иван Камшилов. Он отмечает, что при подаче иска о возмещении ущерба от пожара может потребоваться экспертиза. Расходы на нее придется оплатить истцу. «Одновременно нужно обращаться в полицию и прокуратуру о привлечении к уголовной ответственности чиновников. Если уголовное дело будет возбуждено, экспертиза будет за счет бюджета», — отметил Камшилов.

Руководитель юридической компании Петр Волосников ответил URA.RU, что иск о возмещении материального и морального ущерба следует предъявлять к виновнику пожаров. «Иск предъявлять к виновнику (к поджигателю). Но его надо сначала установить, в отношении него должен быть вынесен судом приговор», — сказал юрист.

Погорельцы поселка Смолино на встрече с чиновниками задавали вопросы о возмещении ущерба и жаловались, что противопожарные меры, в том числе опашка территории, не были проведены. Чиновники отвечали людям, что виновников пожаров установят следственные органы, которые сейчас над этим работают.

Ранее URA.RU писало, что губернатор Курганской области Вадим Шумков отчитался президенту России Владимиру Путину о ликвидации последствий масштабных майских пожаров и помощи погорельцам. Шумков также внес несколько предложений по изменению законодательства и просил помочь региону деньгами из резервного фонда.