Захарова подтвердила продление зерновой сделки на 60 дней

Россия подтверждает продление зерновой сделки на 60 дней. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
«Мы подтверждаем продление на два месяца черноморской инициативы. Таким образом предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность», — сказала она в ходе брифинга, трансляция которого ведется на
Ранее о продлении зерновой сделки сообщил президент Турции Реджеп Эрдоган. Он также поблагодарил президента РФ Владимира Путина за поддержку черноморской инициативы. Ранее Захарова заявляла, что основе принятия решений по зерновой сделке будет лежать соблюдение российских интересов.
Черноморская зерновая сделка была подписана 22 июля 2022 года представителями России, Турции, Украины и ООН. Она предполагает вывоз из трех портов, включая Одессу, украинского зерна, а также продовольствия и удобрений по Черному морю.
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