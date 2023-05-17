Финляндия ввела комиссию для посольства РФ в пять тысяч евро

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Разное. Москва, евро, евро банкноты
Размер комиссии не зависит от суммы перевода Фото:

В Финляндии введена комиссия размером пять тысяч евро, которая распространяется на любые зачисления на счет российского посольства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в дипмиссии РФ.

«Для зачисления любой суммы на счет посольства России в Финляндии введен длительный процесс рассмотрения разрешения, а взимают за такую операцию фактически запретительную комиссию в размере 5 тысяч евро независимо от суммы перевода», — пишет агентство. Уточняется, что на данный момент российская миссия в Финляндии может обслуживаться лишь в одном банке — Nordea. Подобная ситуация наблюдается с прошлого года. Диппредставители РФ предупредили Хельсинки об ответных санкциях на случай, если практика продолжится.

Ранее МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщает Life. В дипведомстве РФ, в свою очередь, заявили, что блокировка банковских счетов финских дипломатических представительств в России стала ответной мерой, уточняет Nation News.

Хельсинки ведут недружественную политику в отношении Москвы. Так, власти Финляндии строят заграждение на границе с Россией. На этот проект было запрошено 6 миллионов евро. В мае сообщалось, что российские пограничники на границе аннулируют визы на посещение страны для финнов.

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В Финляндии введена комиссия размером пять тысяч евро, которая распространяется на любые зачисления на счет российского посольства. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источники в дипмиссии РФ. «Для зачисления любой суммы на счет посольства России в Финляндии введен длительный процесс рассмотрения разрешения, а взимают за такую операцию фактически запретительную комиссию в размере 5 тысяч евро независимо от суммы перевода», — пишет агентство. Уточняется, что на данный момент российская миссия в Финляндии может обслуживаться лишь в одном банке — Nordea. Подобная ситуация наблюдается с прошлого года. Диппредставители РФ предупредили Хельсинки об ответных санкциях на случай, если практика продолжится. Ранее МИД Финляндии заявил, что российская сторона заморозила банковские счета посольства страны в Москве, а также финского генконсульства в Санкт-Петербурге, сообщает Life. В дипведомстве РФ, в свою очередь, заявили, что блокировка банковских счетов финских дипломатических представительств в России стала ответной мерой, уточняет Nation News. Хельсинки ведут недружественную политику в отношении Москвы. Так, власти Финляндии строят заграждение на границе с Россией. На этот проект было запрошено 6 миллионов евро. В мае сообщалось, что российские пограничники на границе аннулируют визы на посещение страны для финнов.
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