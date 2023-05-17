Бастрыкин потребовал доклад об обрушении крыши склада в Челябинске

Обрушение на складах произошло 16 мая Фото: Владимир Васин © URA.RU

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доклад о ЧП с обрушением крыши склада в Челябинске. Об этом сообщили в пресс-центре СКР.

«Глава ведомства поручил представить доклад по факту получения травм гражданами при обрушении кровли производственного здания в Челябинской области. Травмы получили четверо сотрудников, которые доставлены в медицинское учреждение», — говорится в сообщении СКР.

Обрушение кровли здания на улице Потребительской, 28, произошло 16 мая. Площадь обрушений составила 400 квадратных метров. Четверо рабочих пострадали и были доставлены в больницу. Возбуждено дело по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.