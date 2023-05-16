Силовики проверят причины обрушения крыши склада в Челябинске. Фото, видео

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Обрушение крыши в Челябинске, склады, обрушение крыши склада
Прокуратура совместно с трудовой инспекцией проверят причины обрушения крыши Фото:

Прокуратура Советского района Челябинска и Гострудинспекция проведут проверку по факту обрушения крыши склада, где пострадали рабочие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

«Прокуратура Советского района со специалистами Гострудинспекции проведет проверку норм безопасности при проведении производственных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в ведомстве.

Из-за угрозы дальнейшего обрушения на месте работает строительная техника. Общая площадь рухнувшей крыши составила 400 квадратных метров. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту получения травм рабочими.

«Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — добавили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области.

Крыша склада по улице Потребительская, 28 обрушилась во время ремонтных работ 16 мая. Четверо рабочих пострадали и были доставлены в больницу. Погибших нет.

Общая площадь обрушения составила 400 квадратных метров
Общая площадь обрушения составила 400 квадратных метров
Обрушение крыши в Челябинске
На месте работает строительная техника из-за угрозы дальнейшего обрушения кровли
Фото:

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Прокуратура Советского района Челябинска и Гострудинспекция проведут проверку по факту обрушения крыши склада, где пострадали рабочие. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе прокуратуры региона. «Прокуратура Советского района со специалистами Гострудинспекции проведет проверку норм безопасности при проведении производственных работ. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования», — сообщили URA.RU в ведомстве. Из-за угрозы дальнейшего обрушения на месте работает строительная техника. Общая площадь рухнувшей крыши составила 400 квадратных метров. Следственными органами возбуждено уголовное дело по факту получения травм рабочими. «Возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч.1 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью)», — добавили URA.RU в пресс-службе СУ СКР по Челябинской области. Крыша склада по улице Потребительская, 28 обрушилась во время ремонтных работ 16 мая. Четверо рабочих пострадали и были доставлены в больницу. Погибших нет.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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