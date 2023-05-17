17 мая 2023

Экс-госсекретарь США: Вашингтон проигнорировал предложение РФ о диалоге

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Генри Киссинджер заявил, что у США была возможность теоретически рассмотреть проект РФ о гарантиях безопасности Фото:

Проект России по гарантиям безопасности теоретически мог стать основой для диалога, однако американские власти не восприняли его серьезно. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.

«[США] не восприняли это серьезно. Это [соглашение] было неприемлемо само по себе, однако могло послужить отправной точкой», — сказал Киссинджер в интервью британскому журналу The Economist. По его словам, скорее всего, проект был проигнорирован из-за того, что у госсекретаря Уэнди Шермана есть личная неприязнь к России.

В Кремле считают, что вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пресс — секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены. Ранее МИД РФ опубликовал документ США по гарантиям безопасности. В ведомстве отметили, что американская сторона не дала разумного ответа на базовые элементы подготовленного РФ проекта соглашения с США, напоминает MK.RU. При этом президент США Джо Байден ранее заявлял, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы, пишет «Царьград».

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Проект России по гарантиям безопасности теоретически мог стать основой для диалога, однако американские власти не восприняли его серьезно. Об этом заявил бывший госсекретарь США Генри Киссинджер. «[США] не восприняли это серьезно. Это [соглашение] было неприемлемо само по себе, однако могло послужить отправной точкой», — сказал Киссинджер в интервью британскому журналу The Economist. По его словам, скорее всего, проект был проигнорирован из-за того, что у госсекретаря Уэнди Шермана есть личная неприязнь к России. В Кремле считают, что вопросы гарантий безопасности для России требуют переоценки. Пресс — секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что пока трудно говорить о том, что переговоры по этому поводу между РФ и США будут возобновлены. Ранее МИД РФ опубликовал документ США по гарантиям безопасности. В ведомстве отметили, что американская сторона не дала разумного ответа на базовые элементы подготовленного РФ проекта соглашения с США, напоминает MK.RU. При этом президент США Джо Байден ранее заявлял, что даже во времена холодной войны СССР и США обсуждали вопросы безопасности и находили компромиссы, пишет «Царьград».
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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