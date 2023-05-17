Курганская мэрия хочет привлечь благотворителей для восстановления СНТ, пострадавших из-за пожаров

18 мая 2023 в 08:11 Размер текста - 17 +

Мэрия обратится к благотворителям для восстановления СНТ после пожаров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Мэрия Кургана планирует привлечь благотворителей для помощи в восстановлении имущества СНТ (садово-огороднических некоммерческих товариществ), пострадавших от пожаров. Об этом заявила глава города Елена Ситникова. «Согласно федеральному законодательству, СНТ должны восстанавливать относящееся к ним имущество самостоятельно. Как и в прошлом году, эти вопросы мы будем отрабатывать с благотворителями», — сообщила Ситникова в своем telegram-канале. Ранее администрация Кургана выделила 15 миллионов рублей погорельцам, которые не имеют регистрации и документов на дома. На эти деньги будет отремонтировано маневренное жилье для предоставления пострадавшим.

Мэрия Кургана планирует привлечь благотворителей для помощи в восстановлении имущества СНТ (садово-огороднических некоммерческих товариществ), пострадавших от пожаров. Об этом заявила глава города Елена Ситникова. «Согласно федеральному законодательству, СНТ должны восстанавливать относящееся к ним имущество самостоятельно. Как и в прошлом году, эти вопросы мы будем отрабатывать с благотворителями», — сообщила Ситникова в своем telegram-канале. Ранее администрация Кургана выделила 15 миллионов рублей погорельцам, которые не имеют регистрации и документов на дома. На эти деньги будет отремонтировано маневренное жилье для предоставления пострадавшим.