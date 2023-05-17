17 мая 2023

Курганская мэрия хочет привлечь благотворителей для восстановления СНТ, пострадавших из-за пожаров

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Мэрия обратится к благотворителям для восстановления СНТ после пожаров Фото:
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Мэрия Кургана планирует привлечь благотворителей для помощи в восстановлении имущества СНТ (садово-огороднических некоммерческих товариществ), пострадавших от пожаров. Об этом заявила глава города Елена Ситникова.

«Согласно федеральному законодательству, СНТ должны восстанавливать относящееся к ним имущество самостоятельно. Как и в прошлом году, эти вопросы мы будем отрабатывать с благотворителями», — сообщила Ситникова в своем telegram-канале.

Ранее администрация Кургана выделила 15 миллионов рублей погорельцам, которые не имеют регистрации и документов на дома. На эти деньги будет отремонтировано маневренное жилье для предоставления пострадавшим.

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Мэрия Кургана планирует привлечь благотворителей для помощи в восстановлении имущества СНТ (садово-огороднических некоммерческих товариществ), пострадавших от пожаров. Об этом заявила глава города Елена Ситникова. «Согласно федеральному законодательству, СНТ должны восстанавливать относящееся к ним имущество самостоятельно. Как и в прошлом году, эти вопросы мы будем отрабатывать с благотворителями», — сообщила Ситникова в своем telegram-канале. Ранее администрация Кургана выделила 15 миллионов рублей погорельцам, которые не имеют регистрации и документов на дома. На эти деньги будет отремонтировано маневренное жилье для предоставления пострадавшим.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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