В Госдуме придумали адекватный ответ на захват русской школы в Варшаве

Депутат Госдумы Москвичев: фурам из Польши нужно запретить проезд по России
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Российско-казахстанская граница. Курган, пропускной пункт, кпп, стоп, пограничная зона, пограничники, знак стоп, граница казахстана
Польским фурам следует запретить ездить по России, заявил Евгений Москвичев Фото:

В России стоит запретить проезд фур из Польши. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Таким образом он предложил ввести ответные меры против страны, в которой была захвачена школа при посольстве РФ.

«Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление №1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ», — передает «Известия» слова Евгения Москвичева. Груз из Польши он предложил грузить на российские фуры на границе. Он также предложил повысить стоимость дизельного топлива для заправки фур из Польши в два раза.

В конце апреля в Варшаве решили изъять здание школы при посольстве РФ. Представитель посольства России Андрей Ордаш отметил, что считает такие действия незаконными. Депутат Москвичев подчеркнул, что из-за захвата учебного заведения российские дети не смогли закончить обучение.

После захвата школы около посольства Польши в Москве прошел митинг. Собравшиеся держали в руках плакаты с требованием к властям соседней страны не трогать учебное заведение, а также с призывами к защите русского языка, передает телеканал 360.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России стоит запретить проезд фур из Польши. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Таким образом он предложил ввести ответные меры против страны, в которой была захвачена школа при посольстве РФ. «Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление №1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ», — передает «Известия» слова Евгения Москвичева. Груз из Польши он предложил грузить на российские фуры на границе. Он также предложил повысить стоимость дизельного топлива для заправки фур из Польши в два раза. В конце апреля в Варшаве решили изъять здание школы при посольстве РФ. Представитель посольства России Андрей Ордаш отметил, что считает такие действия незаконными. Депутат Москвичев подчеркнул, что из-за захвата учебного заведения российские дети не смогли закончить обучение. После захвата школы около посольства Польши в Москве прошел митинг. Собравшиеся держали в руках плакаты с требованием к властям соседней страны не трогать учебное заведение, а также с призывами к защите русского языка, передает телеканал 360.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...