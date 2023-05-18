В Госдуме придумали адекватный ответ на захват русской школы в Варшаве

Депутат Госдумы Москвичев: фурам из Польши нужно запретить проезд по России

Польским фурам следует запретить ездить по России, заявил Евгений Москвичев Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В России стоит запретить проезд фур из Польши. С таким предложением выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Таким образом он предложил ввести ответные меры против страны, в которой была захвачена школа при посольстве РФ.

«Срочно с 1 июня прошу, чтобы правительство РФ внесло поправки в постановление №1728, запрещающие польским автотранспортным компаниям выполнять импортно-экспортные грузоперевозки по территории РФ», — передает «Известия» слова Евгения Москвичева. Груз из Польши он предложил грузить на российские фуры на границе. Он также предложил повысить стоимость дизельного топлива для заправки фур из Польши в два раза.

В конце апреля в Варшаве решили изъять здание школы при посольстве РФ. Представитель посольства России Андрей Ордаш отметил, что считает такие действия незаконными. Депутат Москвичев подчеркнул, что из-за захвата учебного заведения российские дети не смогли закончить обучение.

После захвата школы около посольства Польши в Москве прошел митинг. Собравшиеся держали в руках плакаты с требованием к властям соседней страны не трогать учебное заведение, а также с призывами к защите русского языка, передает телеканал 360.