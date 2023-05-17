17 мая 2023

В Пермском крае за год выросло количество жителей, недовольных своей зарплатой

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяки считают, что должны получать больше, чем им платят работодатели Фото:

В Пермском крае количество жителей, которые недовольны своей зарплатой, за год увеличилось на 10%. Сейчас 75% прикамцев считают, что должны получать больше, чем им платит работодатель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru.

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«Только 25% жителей Пермского края сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов не изменилась. Еще 75% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше», — сказано в релизе сервиса.

Большинство тех, кого не устраивает зарплата, заняты в сфере «медицина, фармацевтика» «туризм, гостиницы, рестораны» и «юридические услуги». Довольны уровнем зарплаты те, кто трудятся в сферах «безопасность», «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «информационные технологии».

В hh.ru отмечают, что региональная статистика практически отражает общероссийскую: доля тех, кого не устраивает уровень оплаты труда в России, достигает 71%. Год назад в Прикамье 65% опрошенных заявляли, что их не устраивает уровень оплаты труда.

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В Пермском крае количество жителей, которые недовольны своей зарплатой, за год увеличилось на 10%. Сейчас 75% прикамцев считают, что должны получать больше, чем им платит работодатель. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса hh.ru. «Только 25% жителей Пермского края сообщили, что их вполне устраивает уровень текущей заработной платы. По сравнению с 2022 годом доля таких ответов не изменилась. Еще 75% опрошенных заявили, что они недовольны своей зарплатой и считают, что она должна быть больше», — сказано в релизе сервиса. Большинство тех, кого не устраивает зарплата, заняты в сфере «медицина, фармацевтика» «туризм, гостиницы, рестораны» и «юридические услуги». Довольны уровнем зарплаты те, кто трудятся в сферах «безопасность», «стратегия, инвестиции, консалтинг» и «информационные технологии». В hh.ru отмечают, что региональная статистика практически отражает общероссийскую: доля тех, кого не устраивает уровень оплаты труда в России, достигает 71%. Год назад в Прикамье 65% опрошенных заявляли, что их не устраивает уровень оплаты труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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