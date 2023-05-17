В РФ начался серийный выпуск новейшей авиаракеты «Бронебойщик»

В России начали серийно выпускать новейшие авиаракеты «Бронебойщик». Их будут применять в ходе спецоперации. Об этом сообщил заместитель гендиректора концерна «Техмаш» госкорпорации «Ростех» Александр Кочкин.
«Ракета „Бронебойщик“ принята на вооружение. Первые заказы есть. В этом году мы уже сможем увидеть ее применение в зоне СВО», — сказал Александр Кочкин в ходе выставки MILEX-2023. Его слова приводит РИА Новости. Он подчеркнул, что данные типы боеприпасов предназначены для самолетов типа Су-25 и вертолетов Ми-8.
Ранее в корпорации Ростех рассказали, что для российских войск планируются поставки нового самоходного артиллерийского орудия 2С25М. Это самоходная противотанковая пушка. Ее предположительно хотят поставить к 2024 году. Ранее в Китае также упоминали российский комплекс «Баргузин». Он способен атаковать в радиусе 1,5 тысячи километров.
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